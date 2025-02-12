Сахарный диабет и не только: какие патологии можно определить по изменению мочи
По изменению мочи можно с большой вероятностью определить разные патологии – например, одним из внешних симптомов сахарного диабета может быть прозрачная моча, об этом рассказала эндокринолог Камиля Табеева. Это связано с развитием полиурии – состояния, при котором организм выделяет повышенное количество мочи. В случае диабета организм теряет много жидкости, стремясь избавиться от излишков глюкозы в крови, и моча становится менее концентрированной, более прозрачной.
Изменение частоты мочеиспускания – это распространенный симптом проблем со здоровьем. Учащенное мочеиспускание, помимо диабета, может указывать на инфекции мочевыводящих путей, гиперактивный мочевой пузырь, проблемы с простатой у мужчин. В свою очередь, более редкое мочеиспускание является признаком почечной недостаточности, закупорки мочевыводящих путей, сердечной недостаточности.
Другие изменения с мочой тоже могут быть важным индикатором различных нарушений.
Изменения цвета мочи, которая становится темно-желтой или оранжевой, происходит при обезвоживании, заболеваниях печени (гепатит). Красный или розовый цвет мочи нередко возникает из-за наличия крови (гематурии) – это может быть связано с инфекциями мочевыводящих путей, камнями в почках, опухолями или травмами.
«Коричневый оттенок мочи может возникать при таких опасных заболеваниях печени как цирроз и гепатит», - сказал в комментарии MedikForum.ru уролог Руслан Гасанов.
При бактериальных инфекциях моча приобретает зеленоватый оттенок, а если они становится мутной и непрозрачной, это может говорить о повышенном содержании белка (что, например, бывает при очень серьезных почечных патологиях).
Изменения запаха мочи– тоже возможный патологический симптом. Что это может означать?
Крайне сильный неприятный запах: возникает при инфекции мочевыводящих путей, обезвоживании, сахарном диабете.
«Моча с резким неприятным запахом может быть признаком инфекции, передающейся половым путем (ИППП), включая хламидиоз или трихомониаз. Помимо этого, на инфекцию указывают выделения из половых органов, зуд и сыпь, волдыри, язвы или бородавки, боли при мочеиспускании», - дополнил врач-уролог.
Сладкий запах: также возможен диабет.
Запах аммиака: имеются обезвоживание или инфекции.
Запах дрожжей: скорей всего, имеется дрожжевая инфекция (особенно если наблюдаются еще раздражение и зуд в паховой зоне).
Другое изменение с мочой, которое не следует игнорировать: она становится очень пенистой. Сильная пенистость может указывать на избыток белка в моче (он может вызываться заболеваниями почек, гипертонией).
Также потенциально опасным признаком становится появление дискомфорта или боли при мочеиспускании.
«Жжение или боль во время мочеиспускания указывают на инфекции мочевыводящих путей, цистит, уретрит, камни в почках. Трудности с мочеиспусканием – на увеличение простаты у мужчин, закупорку мочевыводящих путей», - пояснил уролог.
Заметив стойкие изменения в моче (цвет, запах, частота, объем, наличие примесей), особенно если они сопровождаются другими симптомами (боль, лихорадка, слабость), важно обратиться к врачу. Анализ мочи и дополнительные исследования помогут установить точную причину и начать лечение.
Когда нужно срочно обратиться к врачу:
В моче присутствует кровь;
Наряду с изменениями мочи появляются боли внизу живота;
Болит спина под ребрами;
Ощущается сильное недомогание, слабость;
Резко повышается температура, возникает лихорадка;
Температура тела становится низкой.
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