Этот сорт перца может защитить организм от хеликобактера и растопить жир на животе

Болгарский, черный, красный — в магазинах можно найти множество сортов перца, а сам продукт — как в свежем, так и в сушеном либо маринованном виде. Врачи рекомендуют есть его как можно чаще, поскольку организму перец приносит колоссальную пользу.Наверняка на вашей кухне есть черный молотый перец или же черный перец горошком. Эта специя универсальна, ее добавляют в супы, салаты, вторые блюда, щедро посыпают пельмени и вареники. Продукт уже несколько веков используется не только в кулинарии, но и в традиционной медицине — еще наши предки знали, что черный перец полезен для здоровья.Остроту черному и белому перцу придает вещество алкалоид пиперин, а аромат — эфирные масла. В продукте содержатся витамины (С, К, группы В) и минеральные вещества (магний, калий, кальций, фосфор, железо и другие).Полезные свойства черного перцаСтимулирует работу ЖКТ, усиливает выделение желудочного сока и пищеварительных ферментов, улучшает процессы переваривания и всасывания.Помогает бороться с хроническим воспалением, включая ревматоидный артрит. Эксперименты на крысах показали, что соединение пиперин уменьшает воспаление и болевые ощущения. Это указывает на его потенциальную пользу в снижении воспалительных процессов у людей.Защищает от рака, болезней сердца и сосудов. Все благодаря тому же пиперину, который еще действует как антиоксидант, нейтрализуя свободные радикалы.Тонизирует, придает бодрости. По этой причине черный перец также часто используют в косметологии, ведь он борется с признаками усталости.Улучшает потенцию, поэтому черный перец рекомендуют чаще употреблять мужчинам.Интересный факт: черный и белый перец — это плоды одного и того же растения, которое раньше называли «малабарской ягодой». Он растет как лиана и достигает высоты 15 метров.Черный перец (горошек) получают из зеленых ягод растения, которые чернеют и сморщиваются при высушивании. Белый перец — это созревшие плоды перца, с которых удалена мякоть, говорят эксперты Роспотребнадзора.Польза перца халапеньоХалапеньо — популярный вид перца чили, который широко используется в мексиканской кухне, однако он также популярен у поваров всего мира. Вкус у него пряный, в меру острый, немного травянистый, создающий во рту ощущение приятной теплоты.Если вы до сих пор не включили его в рацион, то стоит распробовать необычный перец! Во-первых, он содержит вещество капсаицин, которое как раз делает продукт острым. Оно уменьшает повреждения желудка, вызванные курением или алкоголем, а также борется с Helicobacter pylori — бактерией, из-за которой развиваются язва и другие проблемы с ЖКТ.Во-вторых, вещества, содержащиеся в халапеньо, способны останавливать инфекции пищевого происхождения. Они подавляют деятельность холерных вибрионов, предотвращают размножение стрептококков, хламидий и кариозных бактерий. Кроме того, продукт помогает избежать пищевых отравлений.Полезен перец и для сердца, снижая риск опасных заболеваний, а его уникальный состав помогает стабилизировать уровень сахара в крови.И еще одно преимущество: халапеньо и другие жгучие перцы помогают бороться с лишним весом. Капсаицин уменьшает аппетит и ускоряет обмен веществ, за счет чего сгорают жировые отложения в области живота.Важно: несмотря на все полезные свойства, чрезмерное потребление халапеньо может привести к раздражению желудка и кишечника, особенно у людей с чувствительным пищеварением. Также следует избегать контакта острого перца с глазами и слизистыми оболочками, чтобы не случилось раздражения, предупреждает Минздрав Карелии.Пробуйте перец халапеньо осторожно, как и другие острые сорта. Продукт лучше всего добавить в готовое блюдо или же использовать в качестве закуски.

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