Этот сорт перца может защитить организм от хеликобактера и растопить жир на животе
Наверняка на вашей кухне есть черный молотый перец или же черный перец горошком. Эта специя универсальна, ее добавляют в супы, салаты, вторые блюда, щедро посыпают пельмени и вареники. Продукт уже несколько веков используется не только в кулинарии, но и в традиционной медицине — еще наши предки знали, что черный перец полезен для здоровья.
Остроту черному и белому перцу придает вещество алкалоид пиперин, а аромат — эфирные масла. В продукте содержатся витамины (С, К, группы В) и минеральные вещества (магний, калий, кальций, фосфор, железо и другие).
Полезные свойства черного перца
Стимулирует работу ЖКТ, усиливает выделение желудочного сока и пищеварительных ферментов, улучшает процессы переваривания и всасывания.
Помогает бороться с хроническим воспалением, включая ревматоидный артрит. Эксперименты на крысах показали, что соединение пиперин уменьшает воспаление и болевые ощущения. Это указывает на его потенциальную пользу в снижении воспалительных процессов у людей.
Защищает от рака, болезней сердца и сосудов. Все благодаря тому же пиперину, который еще действует как антиоксидант, нейтрализуя свободные радикалы.
Тонизирует, придает бодрости. По этой причине черный перец также часто используют в косметологии, ведь он борется с признаками усталости.
Улучшает потенцию, поэтому черный перец рекомендуют чаще употреблять мужчинам.
Интересный факт: черный и белый перец — это плоды одного и того же растения, которое раньше называли «малабарской ягодой». Он растет как лиана и достигает высоты 15 метров.
Черный перец (горошек) получают из зеленых ягод растения, которые чернеют и сморщиваются при высушивании. Белый перец — это созревшие плоды перца, с которых удалена мякоть, говорят эксперты Роспотребнадзора.
Польза перца халапеньо
Халапеньо — популярный вид перца чили, который широко используется в мексиканской кухне, однако он также популярен у поваров всего мира. Вкус у него пряный, в меру острый, немного травянистый, создающий во рту ощущение приятной теплоты.
Если вы до сих пор не включили его в рацион, то стоит распробовать необычный перец! Во-первых, он содержит вещество капсаицин, которое как раз делает продукт острым. Оно уменьшает повреждения желудка, вызванные курением или алкоголем, а также борется с Helicobacter pylori — бактерией, из-за которой развиваются язва и другие проблемы с ЖКТ.
Во-вторых, вещества, содержащиеся в халапеньо, способны останавливать инфекции пищевого происхождения. Они подавляют деятельность холерных вибрионов, предотвращают размножение стрептококков, хламидий и кариозных бактерий. Кроме того, продукт помогает избежать пищевых отравлений.
Полезен перец и для сердца, снижая риск опасных заболеваний, а его уникальный состав помогает стабилизировать уровень сахара в крови.
И еще одно преимущество: халапеньо и другие жгучие перцы помогают бороться с лишним весом. Капсаицин уменьшает аппетит и ускоряет обмен веществ, за счет чего сгорают жировые отложения в области живота.
Важно: несмотря на все полезные свойства, чрезмерное потребление халапеньо может привести к раздражению желудка и кишечника, особенно у людей с чувствительным пищеварением. Также следует избегать контакта острого перца с глазами и слизистыми оболочками, чтобы не случилось раздражения, предупреждает Минздрав Карелии.
Пробуйте перец халапеньо осторожно, как и другие острые сорта. Продукт лучше всего добавить в готовое блюдо или же использовать в качестве закуски.
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