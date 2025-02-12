Россиян предупредили о вызывающих рак консервах

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша заявили , что консервы с плесенью могут вызвать рак.Агапкин объяснил, что в консервах может развиваться черная плесень, продукты жизнедеятельности которой, накапливаясь в организме, вызывают гепатокарциному — один из видов рака печени. По словам врача, этот вывод сделали после того, как в одном из регионов обнаружили резкую вспышку этого онкологического заболевания из-за испорченного плесенью продукта.Макиша предупредила, что в случае, если на консервированном продукте обнаружена плесень, будет недостаточно срезать пораженный бактериями кусок. Она уточнила, что непригодным для еды становится весь продукт, а не только часть, покрытая плесенью.

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