Малоизвестные и неожиданные причины головной боли: что может скрываться за ее появлением?

Провоцировать головную боль могут многие неочевидные факторы.В программе о здоровье Елена Малышевой была раскрыта неожиданная причина появления головной боли. Врачи сообщили, что вызывать ее могут проблемы с шеей – конкретно, поражение сустава, находящегося между вторым и третьим шейным позвонком. В этом случае неприятные ощущения вызываются нервами, сигнализирующими о суставных проблемах.На самом деле головная боль чаще всего вызывается стрессом, изменением погоды или перепадами давления, но неочевидные причины тоже могут провоцировать этот неприятный симптом, подтвердила в беседе с MedikForum.ru врач общей практики Татьяна Захарова. Медик рассказала, какие малоизвестные и неожиданные факторы могут скрываться за появлением головной боли.По словам врача, многие люди не замечают, что пьют слишком мало воды в течение дня, но даже некритичное обезвоживание может стать причиной головной боли. Мозг на 75% состоит из воды, и при недостатке жидкости он начинает «сжиматься», что приводит к болезненным ощущениям. Для профилактики такой проблемы нужно следите за водным балансом.Сидячая работа может провоцировать частые головные боли, так как при таком сидении возникает специфическое напряжение в мышцах шеи и плеч. Это, в свою очередь, приводит к так называемой головной боли напряжения. Людям, которые проводите много времени за компьютером или смартфоном, нужно выполнять регулярную разминку, упражнения для укрепления мышц торса, спины.Мало кто связывает головную боль с состоянием зубов, однако неправильный прикус, бруксизм (скрежет зубами во сне) или воспаление дёсен тоже могут вызывать головную боль. Такая боль часто локализуется в висках или затылке. Если головная боль сопровождается дискомфортом в челюсти, нужно посетить стоматолога.Помимо того, скрываться за ощущением дискомфорта могут сильные ароматы, включая парфюм, бытовую химию, цветы, могут спровоцировать головную боль у людей с повышенной чувствительностью. Это связано с раздражением тройничного нерва, который отвечает за восприятие запахов. При склонности к такому типу боли нужно стараться минимизировать их воздействие.Как недосып, так и слишком долгий сон также могут стать причиной головной боли – нарушение режима сна приводит к дисбалансу в работе мозга и сосудов. Чтобы избежать этого, рекомендуется спать 7–8 часов в сутки и придерживаться постоянного графика, даже в выходные дни.У женщин головная боль часто связана с гормональными колебаниями уровня эстрогена. Это может происходить во время менструации, беременности или менопаузы. Такую боль следует обсудить с врачом.Еще один фактор – метеочувствительность. Некоторые метеочувствительные люди часто ощущают характерный дискомфорт за несколько часов до смены погоды. Головную боль у них могут вызывать не только перепады давления, но и изменения влажности, температуры или магнитные бури.В свою очередь, хронические инфекции, такие как синусит или тонзиллит, могут вызывать постоянные головные боли. Воспалительные процессы в пазухах носа или горле создают давление, которое отдается в голове. Если стойкая головная боль сопровождается заложенностью носа или болью в горле, стоит проверить у врача состояние ЛОР-органов.Вдобавок вызвать боль могут эмоциональное напряжение, стресс и тревога, подавленные эмоции (невыраженный гнев или скрытое раздражение могут вызывать напряжение в мышцах и сосудах, что приводит к болезненным ощущениям). В этом случае для решения проблемы может понадобиться работа с психологом.

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