Исследования подтвердили изменения в активности мозга под гипнозом

Ученые из Цюриха в своих исследованиях доказали, что гипноз действительно влияет на активность мозга, изменяя функциональные сети и нейрохимический состав отдельных его областей.До сих пор гипноз оставался малоизученным феноменом, и ученые не могли точно утверждать, есть ли реальные изменения в мозге во время гипнотического транса. Однако, серия экспериментов, проведенных в Университетской больнице психиатрии Цюриха и в отделе психологии университета, показала, что гипноз действительно меняет функциональные сети мозга.В ходе трех экспериментов ученые использовали различные методы визуализации мозга, такие как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ), электроэнцефалография (ЭЭГ) и магнитно-резонансная спектроскопия (МРС). В исследование было включено более 50 человек, которые были знакомы с гипнозом. В ходе эксперимента они подвергались двум уровням гипноза, что позволило исследователям подробно изучить изменения в мозговой активности.Исследования показали, что в состоянии гипноза усиливается активность в областях мозга, отвечающих за внимание и восприятие тела. Кроме того, участники сообщали о глубоком расслаблении и ощущении утраты восприятия времени и пространства. Увеличение тета-ритма волн, характерных для глубокого расслабления, также подтверждает гипотезу о том, что гипноз действительно может быть состоянием, схожим с медитацией или даже некоторыми фазами сна.

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