Неумеренное питье молока довело до реанимации. Какие пищевые привычки «убивают» нам почки

Здоровье почек напрямую зависит от того, что люди едят и пьют. Вредные пищевые привычки губительны для этого парного органа, а его дисфункция создает угрозу для человеческой жизни.В Нидерландах неумеренное питье молока довело до реанимации мужчину, у которого возникли серьезные осложнения в работе почек, – о необычном случае проинформировало издание Bild. Почечная патология была вызвана резким повышением уровня кальция в крови, что неудивительно – этот пациент, попавший в больницу Масстаад в Роттердаме, употреблял за день более 20 литров молока.Неправильные пищевые привычки действительно способны «убить» нам почки – один из важнейших органов, выполняющих множество функций. Почки ответственны за фильтрацию крови, выведение токсинов, регуляцию водно-солевого баланса и поддержание артериального давления. Однако нездоровое питание и вредные пищевые привычки могут серьезно навредить их состоянию и повлиять на появление почечной недостаточности – нарушения, повышающего риск внезапного летального исхода. Об этом в беседе с MedikForum.ru рассказал уролог Руслан Гасанов.По словам врача, одной из самых распространенных привычек, угрожающих почкам, является чрезмерное употребление соли.«Ограничьте потребление соли до одной чайной ложки в день. Используйте натуральные специи и травы для улучшения вкуса блюд. Чаще отказывайтесь от солений и других продуктов с высоким содержанием соли. При избытке натрия, который содержится в поваренной соли, почки, вынуждены работать в усиленном режиме, чтобы вывести его. Со временем это может привести к повреждению почечных тканей», - предостерег специалист.Также «убивает» почки избыточное употребление белка. Медик пояснил, что при расщеплении белка образуются азотистые соединения, которые почки должны выводить из организма. Если организм получает с едой слишком много белка, они начинают работать с повышенной нагрузкой, что чревато повреждением. Особенно опасно, когда человек регулярно употребляет белок в составе жирных продуктов животного происхождения.Помимо того, фактором почечных нарушений может быть привычка постоянно есть сладкое. Уролог констатировал: злоупотребление сахаром и сладкими напитками резко увеличивает вероятность развития ожирения, диабета и гипертонии – состояний, которые считаются основными провокаторами заболеваний почек.Не стоит забывать и то, что почки очень чувствительны к избытку в рационе фосфатов, которые часто добавляют в продукты для улучшения их текстуры и срока хранения. Например, много таких веществ содержат колбасные изделия, плавленые сыры, газированные напитки – пристрастие к ним чревато избытком фосфора в организме, что может нарушить его соотношение с кальцием и поспособствовать образованию в почках камней.Что еще влияет на появление камней в почках:Чрезмерное употребление продуктов с оксалатами – их содержит шпинат, свекла, орехи;Чересчур активное потребление витамина С – например, в виде цитрусов, других фруктов и овощей;Недостаточное питье воды.«Вода чрезвычайно важна для нормальной работы почек. Если человек пьет мало воды, почки вынуждены работать в условиях повышенной концентрации мочи, что увеличивает риск развития не только мочекаменной болезни, но и инфекций мочевыводящих путей», - обратил внимание уролог.Любителей кофе врач предупредил, что пищевые стимуляторы (в частности, кофеин) негативно влияют на почки при частом употреблении. Если есть привычка постоянно употреблять кофе, чай или шоколад, они могут пострадать.

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