Что есть в конце зимы: советы врача-терапевта

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Ширин Ораева порекомендовала обогатить рацион в конце зимы продуктами, богатыми витаминами и клетчаткой. Специалист отметила, что в этот период важно уделять внимание сезонным овощам, способствующим поддержанию иммунитета и нормальной работы желудочно-кишечного тракта.Основное внимание, по словам Ораевой, стоит уделить витамину С. Его содержание особенно высоко в брокколи, квашеной капусте, запеченном картофеле и красном болгарском перце. Эти продукты помогут организму лучше противостоять сезонным простудам и поддерживать энергию. Помимо этого, врач посоветовала не забывать о продуктах, богатых витамином А.«Чтобы пополнить его запасы, стоит включить в меню морковь, тыкву, шпинат, батат, томаты и перец», — пояснила специалист.Кроме того, Ораева подчеркнула важность клетчатки, которая играет ключевую роль в очищении организма и поддержании здоровья кишечника. Врач порекомендовала увеличить потребление свежей зелени — укропа, петрушки и зеленого лука.«Эти продукты помогают выводить токсины и поддерживают баланс микрофлоры, поэтому добавляйте их в повседневные блюда. Хороший эффект также дает свекла», — отметила врач.

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