Что есть в конце зимы: советы врача-терапевта
Основное внимание, по словам Ораевой, стоит уделить витамину С. Его содержание особенно высоко в брокколи, квашеной капусте, запеченном картофеле и красном болгарском перце. Эти продукты помогут организму лучше противостоять сезонным простудам и поддерживать энергию. Помимо этого, врач посоветовала не забывать о продуктах, богатых витамином А.
«Чтобы пополнить его запасы, стоит включить в меню морковь, тыкву, шпинат, батат, томаты и перец», — пояснила специалист.
Кроме того, Ораева подчеркнула важность клетчатки, которая играет ключевую роль в очищении организма и поддержании здоровья кишечника. Врач порекомендовала увеличить потребление свежей зелени — укропа, петрушки и зеленого лука.
«Эти продукты помогают выводить токсины и поддерживают баланс микрофлоры, поэтому добавляйте их в повседневные блюда. Хороший эффект также дает свекла», — отметила врач.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://planet-today.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий