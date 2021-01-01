Ученые выяснили, как утренний кофе изменяет мозг здоровых людей

Влияние кофеина на структуру головного мозга стало предметом тщательного научного анализа. Исследование, результаты которого были представлены в научном издании Cerebral Cortex, раскрывает неожиданные аспекты воздействия этого популярного стимулятора на серое вещество мозга.Головной мозг человека представляет собой сложную систему, где серое вещество содержит нейроны и их соединения, а белое вещество выполняет роль проводящих путей между ними. Ученые давно заметили связь между потреблением кофеина и изменениями в объеме серого вещества, но только сейчас появились данные о временном характере этих изменений.В 2021 году группа исследователей провела эксперимент с участием 20 добровольцев. Каждый участник прошел два десятидневных этапа исследования – с приемом кофеина (три таблетки в день) и плацебо. Для оценки результатов использовались современные методы диагностики: функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) измеряла объем серого вещества, а электроэнцефалография (ЭЭГ) отслеживала характеристики медленного сна.Исследование выявило значительное сокращение объема серого вещества у участников, принимавших кофеин, в то время как у группы плацебо подобных изменений не наблюдалось. Важно отметить, что параметры медленного сна оставались стабильными, что позволило исключить влияние нарушений сна на полученные результаты.Наиболее выраженные изменения были обнаружены в правом полушарии мозга, отвечающем за память и пространственную ориентацию. Схожие результаты получили исследователи, изучавшие воздействие длительного приема кофеина на гиппокамп мышей – область мозга, играющую ключевую роль в процессах памяти.Руководитель исследования Каролин Райхерт из Базельского университета отмечает временный характер структурных изменений в мозге, вызванных кофеином. По её словам, после прекращения приема стимулятора показатели быстро возвращаются к норме. При этом она указывает на отсутствие сравнительных исследований между людьми, регулярно употребляющими кофеин, и теми, кто его не употребляет.Райхерт также обращает внимание на существование множества исследований, демонстрирующих положительное влияние кофеина на когнитивные функции пожилых людей. Различия в результатах могут объясняться тем, что данное исследование проводилось с участием молодых здоровых добровольцев, тогда как предыдущие работы фокусировались на пожилых людях с признаками нейродегенеративных заболеваний.

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