Ощущение скованности тела после сидения на стуле: опасные причины

Многие люди ощущают скованность в теле после пребывания в сидячем положении: о чем это говорит?Одна из наиболее частых причин такой скованности – это ухудшение кровообращения. Когда мы сидим, особенно в неправильной позе, кровь хуже циркулирует по телу. Мышцы и ткани получают меньше кислорода и питательных веществ, что приводит к ощущению онемения, тяжести, спазма. Особенно сильно страдают ноги, так как в сидячем положении вены в нижних конечностях пережимаются, и это способствует отекам и дополнительному дискомфорту. О таком нарушении в разговоре с MedikForum.ru сообщила невролог Александра Алехина.Врач добавила, что когда человек сидит, определенные группы мышц (например, мышцы спины, шеи и плеч) находятся в постоянном напряжении, что приводит к их усталости и вызывает ощущение скованности. Такое чувство становится особенно сильным, если стул неудобный.«Сидя за рабочим столом, мы сосредотачиваемся на задачах, которые должны решить, и можем не замечать, как напрягаем мышцы шеи, плеч или спины. Это непроизвольное напряжение накапливается и приводит к ощущению скованности. К тому же рабочий стресс сам по себе может вызывать мышечные зажимы, делающие более интенсивным чувство дискомфорта».Усугубляют проблему скованности отсутствие движения и неправильная осанка.«Многие люди сидят ссутулившись, вытянув шею вперед или скрестив ноги. Такие позы создают дополнительную нагрузку на позвоночник и мышцы. Со временем это приводит к дисбалансу в мышечном корсете, что вызывает не только скованность, но и боли в спине. Неправильная осанка также может стать причиной защемления нервов», - предупредила невролог.Что касается недостатка движения, эксперт обратила внимание: человеческое тело создано природой для движения. Из-за длительного пребывания в сидячем положении суставы и связки «застаиваются», а. синовиальная жидкость, которая обеспечивает смазку суставов, вырабатывается хуже. Это может делать скованность особенно сильной.Помимо того, на появление скованности влияют возрастные изменения. По мере старения снижается эластичность мышц и связок, а суставы становятся менее подвижными. Дополнительно увеличивается риск развития заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких как остеохондроз или артрит, которые также могут провоцировать дискомфорт.Что помогает предотвратить скованность при сидении на стуле (советы врача):Нужно регулярно вставать и разминаться. Каждые 30-60 минут следует делать перерыв, чтобы пройтись, потянуться или выполнить легкую разминку.Важно поддерживать осанку. Рекомендуется сидеть ровно, чтобы спина была прямой, а плечи расслабленными.Выбирать стул следует с поддержкой поясницы и регулируемой высотой.В течение дня нужно пить воду. Обезвоживание может усугубить ощущение скованности.Осторожнее: чувство скованности может быть признаком заболевания. Опасными причинами, вызывающими такую проблему, могут быть различные патологии.Заболевания опорно-двигательного аппарата (артрит, анкилозирующий спондилит, фибромиалгия);Неврологические заболевания (рассеянный склероз, болезнь Паркинсона);Аутоиммунные и системные заболевания (например, системная красная волчанка);Инфекционные заболевания (болезнь Лайма);Гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы).Если ощущение скованности тела долго не проходит или если помимо нее возникают другие неблагополучные симптомы, необходимо обращаться к врачу.

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