Очищение почек по методу Хильды Кларк

Чтобы почки были здоровыми, необходимо периодически проводить их очищение. В этом помогут травяные чаи и настои. Узнайте, об одном рецепте очищения почек из этой статьи.Вероятно, существуют десятки трав, которые растворяют почечные кристаллы и камни. Если вы найдете хотя бы некоторые из упомянутых в рецепте, в любом случае приготовьте отвар из них; просто потребуется больше времени, чтобы добиться результатов.Рецепт для очищения почекДля очищения почек по методу Хильды Кларк необходимо следующее:1) 1/2 чашки сухого корня гортензии;2) 1/2 чашки корня посконника;3) 1/2 чашки корня алтея лекарственного;4) 4 пучка свежей петрушки;5) настойка золотарника (исключите ее из рецепта, если у вас на нее аллергия);6) капсулы имбиря;7) капсулы Uva Ursi (медвежьи ушки);8) овощной глицерин;9) вишневый концентрат – 250 г;10) витамин В6 – 250 мг;11) таблетки окиси магния – 300 мг.Отмерьте по 1/4 чашки каждого корня и поставьте их размокать в неметаллической емкости с такой же крышкой (подойдет столовая тарелка), залив 10 чашками холодной водопроводной воды.После настаивания в течение 4 ч. (или ночи) добавьте 250 г концентрата черемухи, нагрейте до кипения и кипятите на медленном огне в течение 20 мин.Выпейте 1/4 чашки, как только жидкость достаточно остынет. Вылейте остаток через бамбуковое ситечко в стерильные стеклянные емкости, которые можно поставить в морозилку.Сполоснув свежую петрушку, поставьте ее кипеть в 1 л воды в течение 3 мин. Выпейте 1/4 чашки, когда отвар достаточно остынет. Поместите в холодильник 1/2 л отвара, остальное заморозьте. Саму петрушку выбросите.Каждое утро наливайте в одну большую кружку вместе 3/4 чашки отвара из смеси корней и 1/2 чашки отвара петрушки. Добавьте 20 капель настойки золотарника и 1 ч. л. глицерина. Пейте эту смесь в течение дня. Храните на холоде.Не пейте все сразу, иначе у вас начнутся боли в желудке и появится чувство тяжести в мочевом пузыре.Если ваш желудок очень чувствительный, начните с половины дозы.Сохраните корни после первого кипячения и положите в морозилку. После 13 дней, когда запасы отвара иссякнут, прокипятите эти корни вновь, но добавьте только 6 чашек воды и кипятите на небольшом огне в течение 10 мин. Этого хватит еще на 8 дней, так что всего получится 3 недели.После 3 недель повторите процедуру с новыми травами.Вам нужно проводить очищение почек в течение 6 недель, чтобы добиться существенных результатов, а может быть и дольше, если у вас серьезные проблемы.Также принимайте:1) капсулы имбиря: одну с каждым приемом пищи (3 раза в день);2) капсулы Uva Ursi (медвежьи ушки): одну за завтраком и две за ужином.3) витамин В6 (250 мг) 1 раз в день;4) окись магния (300 мг) 1 раз в день.Принимайте эти добавки перед едой, чтобы избежать отрыжки.Травяной чай, так же как и петрушка, может легко испортиться. Нагревайте его до кипения каждый четвертый день, если он хранится в холодильнике.Когда вы покупаете травы, будьте осторожны! Корни должны обладать сильным ароматом. Можно использовать свежие корни, но не употребляйте порошок.Гортензия (древовидная) (Hydrangea arborescens) – это распространенный цветущий кустарник.Корень посконника пурпурного (Eupatorium purpureum) – дикий цветок.Корень алтея лекарственного (Althea o.fficinallis) – клейкое вещество, которое обладает обезболивающим свойством.Свежую петрушку можно купить в овощном магазине.Трава золотарник действует так же, как и настойка, но если у вас возникает аллергическая реакция, то не мспользуйте ее.Имбирь из овощного магазина действует прекрасно. Вы можете положить его в капсулы сами.Вероятно, существуют десятки трав, которые растворяют почечные кристаллы и камни. Если вы найдете хотя бы некоторые из упомянутых в рецепте, в любом случае приготовьте отвар из них; просто потребуется больше времени, чтобы добиться результатов.Помните, что витамин В6 и магний, принимаемые ежедневно, могут предотвратить образование оксалатовых камней, но только в том случае, если вы прекратите пить обычный чай. В чае содержится 15,6 мг щавелевой кислоты на чашку. Перейдите на травяные чаи.Какао и шоколад также содержат слишком много щавелевой кислоты, чтобы использовать их как напитки.Следует также помнить, что образуются камни, когда в пище содержатся слишком много фосфатов. Высокий уровень содержания фосфатов в мясе, хлебе, крупах, макаронных изделиях и газированных напитках. Он способствует образованию кристаллов фосфата. Необходимо сократить их потребление и увеличить потребление молока (2 %), фруктов и овощей.Стоит выпивать по крайней мере 2 л воды в день.Очищайте свои почки 2 раза в год. Вы можете растворить все почечные камни за 3 недели, а приобрести новые за 3 дня, если вы пьете чай, какао и содержащие фосфаты напитки.

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