Антиоксидант из водорослей защищает клетки печени от воздействия алкоголя

Российские исследователи обнаружили в ходе опытов на животных, что митохондрии в клетках печени можно защитить от токсического воздействия алкоголя при помощи антиоксиданта астаксантина, присутствующего в морских водорослях. В перспективе это позволит создать препараты, защищающие печень от отравления спиртными напитками, сообщила пресс-служба Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино)."Ученые из Лаборатории фармакологической регуляции клеточной резистентности ИТЭБ РАН показали, что природный антиоксидант, содержащийся в морских водорослях и других морских обитателях, астаксантин, способен предотвращать вызванные алкоголем дегенеративные изменения митохондрий печени, защищать структуру митохондрий и улучшать их функцию после хронического воздействия этанола", - говорится в сообщении.Открытие было совершено группой российских ученых под руководством старшего научного сотрудника ИТЭБ РАН (Пущино) Юлии Бабуриной. Ее научная группа уже много лет изучает, как различные природные антиоксиданты, присутствующие в морских водорослях, воздействуют на митохондрии. Так, несколько лет назад исследователям удалось показать, что астаксантин, одно из этих веществ, благотворно воздействует на "энергостанции" клеток сердца и защищает их от повреждений при сердечной недостаточности.В своей новой работе исследователи изучили, как астаксантин воздействует на клетки печени, которые подвергаются токсическому действию алкоголя. В прошлом ученые уже открывали свидетельства того, что негативное воздействие спиртного на печень во многом связано с тем, что избыток этанола в организме провоцирует развитие сбоев в работе митохондрий ее клеток. Со временем это приводит к массовому самоуничтожению этих клеток и развитию болезней печени.Ученые проверили, можно ли предотвратить это при помощи астаксантина, для чего ученые на протяжении двух месяцев наблюдали за тем, как прием данного антиоксиданта влиял на состояние митохондрий в печени крыс с алкогольной зависимостью. Эти опыты показали, что вещество из водорослей нормализовало работу митохондрий и снижало частоту появления в них опасных пор, чье возникновение часто приводит к разрушению этих органелл.Как отмечают исследователи, в настоящее время астаксантин и препараты на его основе не используются при лечении последствий алкогольной интоксикации, однако полученные результаты позволяют предположить расширение областей использования астаксантина в медицине, для чего необходимо провести дополнительные эксперименты на модельных животных и добровольцах.

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