CIR: жгутики кишечных бактерий могут препятствовать лечению рака яичников

Ученые из Онкологического центра Университета Вирджинии установили, что бактериальный белок флагеллин препятствует успешной иммунотерапии рака яичников.

Рак яичников остается одним из самых опасных гинекологических заболеваний, ежегодно унося более десяти тысяч жизней в США. Несмотря на прогресс в лечении, выживаемость пациентов остается на низком уровне.

По словам ученых, заболевание плохо поддается иммунотерапии, в ходе которой работа иммунной системы активизируется специальными препаратами. При этом другие виды онкологических заболеваний, такие как меланома и рак мочевого пузыря, обладают низкой устойчивостью к такому способу лечения.

Новое исследование помогло пролить свет на эту проблему. Ученые обнаружили, что причиной устойчивости опухолей яичников к иммунотерапии является флагеллин — компонент, находящийся в жгутиках бактерий, которые используют их для передвижения.

Эксперименты на мышах показали, что флагеллин из кишечника может проникать в опухолевую среду, что приводит к перепрограммированию иммунных клеток, которые вместо того, чтобы бороться с опухолью, начинают способствовать ее росту. Перемещение этих структур также затрудняет проникновение иммунных клеток в опухоль.

В ходе лабораторных испытаний ученым удалось заблокировать вредоносное влияние флагеллина, что восстановило эффективность иммунотерапии. У мышей, чьи иммунные клетки не могли распознавать флагеллин, терапия продемонстрировала успешный контроль над ростом опухоли у 80% животных.

Ученые уверены, что ингибирование этого пути может значительно улучшить результаты лечения рака яичников и у людей. Однако для подтверждения этой гипотезы нужны дополнительные исследования.

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