Почему может появиться «вдовий горб»

Избыточное отложение жировой ткани в зоне между шеей и верхней частью спины. — «вдовий горб» — нередко оказывается возрастным изменением с телом.Пластический хирург Денис Сергеев поделился в интервью, что появление «вдовьего горба» часто бывает связано с гормональным дисбалансом. У женщин такой жировой нарост в задней части шеи нередко возникает в период менопаузы, когда снижается уровень эстрогенов (в женском теле при этом усиливается перераспределение жировой ткани). У мужчин, в свою очередь, то у них могут возникать дорсоцервикальные жировые отложения на фоне нарушения обмена тестостерона.Хронический стресс тоже может вызывать гормональное изменение, ведущее к появлению «горба». Стрессовые переживания, тревожность сопровождаются повышением уровня кортизола — гормона, который способствует накоплению жира в области шеи и живота. К тому же при нервном напряжении усиливается тяга к пище, богатой простыми углеводами и жирами, что негативно влияет на обмен веществ и усугубляет проблему.Но образование «вдовьего горба» не всегда имеет гормональную природу, об этом MedikForum.ru напомнила эндокринолог Антонина Гуреева. По словам специалиста, сидячий образ жизни, длительная работа за компьютером и привычка сутулиться способствуют развитию неправильной осанки, из-за которой увеличивается нагрузка на шейный отдел позвоночника и мышцы шеи. Со временем в этой области может начать накапливаться жир, формируя характерный «горб».Кроме того, с возрастом костная ткань становится менее плотной, и суставы подвергаются остеопорозу, который способствует деформации позвонков, особенно в шейном отделе. В результате позвоночник искривляется, а в области шеи образуется выпуклость, которая может быть усилена отложением жира.«Избыточное накопление жировой ткани — один из ключевых факторов, способствующих образованию «вдовьего горба». Когда развивается ожирение организм стремится запасать жир в наиболее «удобных» для него местах, и шея со стороны спины нередко становится одним из них», - предупредила эндокринолог.Медик обратила внимание, что некоторые люди имеют генетическую склонность к накоплению жира в области шеи. Если у близких родственников имелся «вдовий горб», вероятность его появления резко увеличивается – особенно, если существует недостаток физической активности (так как в его случае замедляется обмен веществ).Также причиной «вдовьего горба» могут быть заболевания эндокринной системы. Так, у людей с синдромом Кушинга происходит неравномерное распределение жира в организме – жировая ткань особенно интенсивно накапливается в области лица, шеи и верхней части спины.Что помогает предотвратить или устранить «вдовий горб»:Необходимо следить за осанкой: стараться держать спину прямо, особенно при работе за компьютером;Нужно регулярно заниматься спортом, укреплять мышцы спины и шеи с помощью упражненийВажно контролировать вес: придерживаться сбалансированного питания, избегать переедания;Следует проконсультироваться с врачом и пройти обследования, помогающие выявить гормональные или эндокринные нарушения, проблемы с позвоночником;Полезно делать массаж, улучшающий кровоток в задней части шеи.

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