Грудное молоко способно ускорить процесс заживления роговицы

Эмили Маккорт, научный сотрудник офтальмологии Медицинской школы Университета Колорадо, заинтересовалась целебными свойствами грудного молока после истории из детства. Ее мать использовала его для лечения химического ожога роговицы у ребенка. Этот случай стал отправной точкой для научных исследований. Изучению подлежало влияние грудного молока на заживление повреждений роговицы.В ходе работы Маккорт совместно с коллегой Марком Петрашем проанализировала имеющиеся данные и выяснила, что грудное молоко ускоряет восстановление эпителия роговицы*. Исследователи зафиксировали, что оно стимулирует процесс регенерации клеток, способствуя быстрому заживлению поврежденных тканей.Дополнительные лабораторные эксперименты, проведенные под руководством доктора Сары Пимпл и специалиста Мишель Педлер, подтвердили этот эффект. Было установлено, что под воздействием компонентов грудного молока значительно повышается скорость клеточного деления. Такое ускоренное восстановление снижает риск инфекционных осложнений и дальнейшего разрушения тканей глаза.Маккорт отмечает, что по своему действию грудное молоко напоминает сыворотку, получаемую из крови пациента. Эта сыворотка широко применяется для лечения офтальмологических заболеваний, поскольку содержит вещества, сходные с естественной слезной жидкостью.Авторы работы подчеркивают, что открытие требует дальнейших исследований, но уже сейчас подтверждается эффективность грудного молока в ускорении заживления роговицы. Как отмечает Маккорт, "использование грудного молока в лечении известно с древних времен, а сейчас мы начинаем понимать механизмы его действия".

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