Грудное молоко способно ускорить процесс заживления роговицы
В ходе работы Маккорт совместно с коллегой Марком Петрашем проанализировала имеющиеся данные и выяснила, что грудное молоко ускоряет восстановление эпителия роговицы*. Исследователи зафиксировали, что оно стимулирует процесс регенерации клеток, способствуя быстрому заживлению поврежденных тканей.
Дополнительные лабораторные эксперименты, проведенные под руководством доктора Сары Пимпл и специалиста Мишель Педлер, подтвердили этот эффект. Было установлено, что под воздействием компонентов грудного молока значительно повышается скорость клеточного деления. Такое ускоренное восстановление снижает риск инфекционных осложнений и дальнейшего разрушения тканей глаза.
Маккорт отмечает, что по своему действию грудное молоко напоминает сыворотку, получаемую из крови пациента. Эта сыворотка широко применяется для лечения офтальмологических заболеваний, поскольку содержит вещества, сходные с естественной слезной жидкостью.
Авторы работы подчеркивают, что открытие требует дальнейших исследований, но уже сейчас подтверждается эффективность грудного молока в ускорении заживления роговицы. Как отмечает Маккорт, "использование грудного молока в лечении известно с древних времен, а сейчас мы начинаем понимать механизмы его действия".
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