Названы упражнения для проверки физической формы в старости

Те, кто в 40-50 лет может поднять и удержать тяжелый вес, имеют хорошие шансы быть здоровым и сильным в старости. Об этом рассказал врач, специализирующийся на медицине долголетия, Питер Аттиа.Для проверки будущей физической формы врач посоветовал использовать гири, гантели или любой предмет, удобный для поднятия. Далее нужно взять гантелю в каждую руку и стоять так в течение минуты. Хорошим результатом для женщин Аттиа назвал способность удержать вес, соответствующий 75 процентам от массы их тела. Мужчины, по его словам, должны поднимать собственный вес.Аттиа считает, что люди, которые легко выполняют упражнение, имеют больше шансов сохранить подвижность и силу до глубокой старости. Он объяснил, что эффект обеспечивается благодаря тому, что при поднятии тяжестей усиливается кровообращение, повышается выносливость и тренируются предплечья, запястья и бицепсы, сила которых необходима в повседневной жизни.Еще одним полезным упражнением для долголетия Аттиа назвал выполнение широких шагов с утяжелением.«Упражнение называется фермерская походка. Оно может помочь снизить артериальное давление и уменьшить риск сердечных заболеваний в будущем», — отметил врач.Аттиа добавил, что оба упражнения не следует делать людям, которые ведут пассивный образ жизни. Он посоветовал начинать тренироваться с малым весом и постепенно его увеличивать.

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