Кардиолог Чайковская назвала продукты, опасные для гипертоников
По словам врача, особую опасность представляют соль и красное мясо. Она объяснила, что мясные консервы, сосиски, колбасы и пельмени содержат чрезмерное количество соли, а также консервантов и красителей, что негативно сказывается на состоянии сосудов.
«Исследования не дают четкого ответа, что сильнее влияет на развитие гипертонии — соль или мясо. Однако их воздействие на организм крайне велико», — отметила Чайковская.
Она добавила, что белое мясо также может повышать давление, но этот эффект выражен значительно слабее.
Кроме того, специалист упомянула о вреде сладостей, которые способствуют набору лишнего веса, а он, в свою очередь, усугубляет проблемы с давлением. Еще одним фактором риска стали спиртные напитки.
«У большинства людей после употребления алкоголя давление повышается практически сразу», — подчеркнула врач.
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