Сколько вы употребляете белка? Признаки его нехватки или избытка в рационе
Белок является одним из трех ключевых питательных веществ, имеющих особенно большое значение для функционирования организма. Слово «белок» происходит от греческого «proteios», что означает «фундаментальный» — он способствует наращиванию и восстановлению мышц, и костей, влияет на обмен веществ; без этого вещества наши органы и кровеносная система не смогли бы нормально функционировать.
Однако употребление белка требует определенной меры. Если человек получает его с избытком, или, наоборот, в недостаточном количестве, это ведет к различным нарушениям и сбоям в работе организма. О том, какие признаки «говорят» о нехватке белка или его чрезмерном потреблении, порталу MedikForum.ru рассказал диетолог-нутрициолог Игорь Строков.
Как понять, что белка не хватает? Говоря об этом, диетолог советует обращать внимание на появление следующих неблагополучных симптомов.
Возникает сильная тяга к еде. При нехватке белка организму становится трудно поддерживать постоянный сбалансированный уровень сахара в крови – он подвергается сильным колебаниям, которые вызывают тягу к еде (в том числе сильное желание есть все сладкое).
Уменьшается мышечная масса. Когда организм не получает достаточно белка, он начинает извлекать необходимое питательное вещество из запасов, которые не являются жизненно важными. К ним, помимо прочего, относятся мышцы.
«При дефиците белка мышцы будут уменьшаться. Результат? Вы становитесь слабыми и ленивыми».
Усиливается усталость и плохое настроение. Потеря мышечной массы, происходящая из-за нехватки белка, приводит к ощущению повышенной слабости, усталости. Это связано с тем, что организму, занятому компенсацией его дефицита, требуется больше энергии, чем обычно. Что касается настроения, диетолог пояснил: ответственный за психологический позитивизм серотонин («гормон счастья») образуется из аминокислот, источником которых является белок. Поэтому когда человек употребляет недостаточно белка, уровень серотонина в его организме снижается, и это становится причиной эмоциональной подавленности, плохого настроения.
Образуются отеки. Человеческий организм использует белок для удержания воды в кровеносных сосудах. При его дефиците вода перемещается из кровеносных сосудов в ткани, что способствует отечности.
Портится состояние волос, кожи и ногтей. Волосы на 90 процентов состоят из белка – в случае дефицита они становятся тонкими, теряют объем, начинают выпадать. Кожа также страдает от недостатка белка: чаще всего, становится сухой и шелушащейся. Ногти при его недостаточном употреблении слоятся и быстро ломаются.
Вот что указывает на избыток белка в рационе. Многие люди злоупотребляют белком, когда тяготеют к употреблению мяса или придерживаются белкового питания с целью похудения. К чему может привести подобное злоупотребление?
Происходит набор веса. Парадокс, но получая слишком много белка, можно прибавить в весе.
Диетолог объяснил: «Когда возникает избыток белка, организм начинает хранить его в качестве энергетических резервов – то есть, отложений жира».
Возникает запор. Для хорошей перистальтики кишечника важно получать достаточно клетчатки, которую многие белковые продукты не содержат. Люди, которые делают упор на белок в своем питании, часто начинают страдать от вялого пищеварения и запоров.
Появляется неприятный запах изо рта. Когда мы едим слишком много белка и при этом недостаточно потребляем углеводов, то рискуем заполучить данную проблему. Питание, состоящее преимущественно из белка и жиров, вводит организм в состояние кетоза, при котором он начинает использовать для выработки энергии не глюкозу в крови, а собственные жировые клетки. В процессе их переработки возникают кетоны – вещества, которые придают дыханию отталкивающий «аромат».
Развивается метеоризм. Слишком большое количество поедаемого белка перегружает кишечник: ему становится трудно расщепить все белковые молекулы. В результате непереваренные частицы белка попадают в толстый кишечник, где перерабатываются бактериями, активно выделяющими газ. Человек при этом испытывает повышенную потребность «выпускать воздух», причем с очень плохим запахом.
Возникают проблемы с почками. Аминокислоты, из которых состоит белок, содержат азот, расщепляемый почками. При избытке белка в рационе почкам приходится перерабатывать слишком много азотистых соединений – это вызывает перегрузку, чреватую их повреждением.
Сколько нужно есть белка? Среднестатистическому взрослому человеку без хронических заболеваний рекомендуется употреблять белок из расчета 2 грамма на килограмм массы тела. Самым доступным источником этого питательного вещества являются яйца: в одном содержится до 15 граммов белка.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий