Сколько вы употребляете белка? Признаки его нехватки или избытка в рационе

Белок жизненно необходим нашему телу, но его избыточное употребление вредит организму и здоровью – не меньше, чем его дефицит.Белок является одним из трех ключевых питательных веществ, имеющих особенно большое значение для функционирования организма. Слово «белок» происходит от греческого «proteios», что означает «фундаментальный» — он способствует наращиванию и восстановлению мышц, и костей, влияет на обмен веществ; без этого вещества наши органы и кровеносная система не смогли бы нормально функционировать.Однако употребление белка требует определенной меры. Если человек получает его с избытком, или, наоборот, в недостаточном количестве, это ведет к различным нарушениям и сбоям в работе организма. О том, какие признаки «говорят» о нехватке белка или его чрезмерном потреблении, порталу MedikForum.ru рассказал диетолог-нутрициолог Игорь Строков.Как понять, что белка не хватает? Говоря об этом, диетолог советует обращать внимание на появление следующих неблагополучных симптомов.Возникает сильная тяга к еде. При нехватке белка организму становится трудно поддерживать постоянный сбалансированный уровень сахара в крови – он подвергается сильным колебаниям, которые вызывают тягу к еде (в том числе сильное желание есть все сладкое).Уменьшается мышечная масса. Когда организм не получает достаточно белка, он начинает извлекать необходимое питательное вещество из запасов, которые не являются жизненно важными. К ним, помимо прочего, относятся мышцы.«При дефиците белка мышцы будут уменьшаться. Результат? Вы становитесь слабыми и ленивыми».Усиливается усталость и плохое настроение. Потеря мышечной массы, происходящая из-за нехватки белка, приводит к ощущению повышенной слабости, усталости. Это связано с тем, что организму, занятому компенсацией его дефицита, требуется больше энергии, чем обычно. Что касается настроения, диетолог пояснил: ответственный за психологический позитивизм серотонин («гормон счастья») образуется из аминокислот, источником которых является белок. Поэтому когда человек употребляет недостаточно белка, уровень серотонина в его организме снижается, и это становится причиной эмоциональной подавленности, плохого настроения.Образуются отеки. Человеческий организм использует белок для удержания воды в кровеносных сосудах. При его дефиците вода перемещается из кровеносных сосудов в ткани, что способствует отечности.Портится состояние волос, кожи и ногтей. Волосы на 90 процентов состоят из белка – в случае дефицита они становятся тонкими, теряют объем, начинают выпадать. Кожа также страдает от недостатка белка: чаще всего, становится сухой и шелушащейся. Ногти при его недостаточном употреблении слоятся и быстро ломаются.Вот что указывает на избыток белка в рационе. Многие люди злоупотребляют белком, когда тяготеют к употреблению мяса или придерживаются белкового питания с целью похудения. К чему может привести подобное злоупотребление?Происходит набор веса. Парадокс, но получая слишком много белка, можно прибавить в весе.Диетолог объяснил: «Когда возникает избыток белка, организм начинает хранить его в качестве энергетических резервов – то есть, отложений жира».Возникает запор. Для хорошей перистальтики кишечника важно получать достаточно клетчатки, которую многие белковые продукты не содержат. Люди, которые делают упор на белок в своем питании, часто начинают страдать от вялого пищеварения и запоров.Появляется неприятный запах изо рта. Когда мы едим слишком много белка и при этом недостаточно потребляем углеводов, то рискуем заполучить данную проблему. Питание, состоящее преимущественно из белка и жиров, вводит организм в состояние кетоза, при котором он начинает использовать для выработки энергии не глюкозу в крови, а собственные жировые клетки. В процессе их переработки возникают кетоны – вещества, которые придают дыханию отталкивающий «аромат».Развивается метеоризм. Слишком большое количество поедаемого белка перегружает кишечник: ему становится трудно расщепить все белковые молекулы. В результате непереваренные частицы белка попадают в толстый кишечник, где перерабатываются бактериями, активно выделяющими газ. Человек при этом испытывает повышенную потребность «выпускать воздух», причем с очень плохим запахом.Возникают проблемы с почками. Аминокислоты, из которых состоит белок, содержат азот, расщепляемый почками. При избытке белка в рационе почкам приходится перерабатывать слишком много азотистых соединений – это вызывает перегрузку, чреватую их повреждением.Сколько нужно есть белка? Среднестатистическому взрослому человеку без хронических заболеваний рекомендуется употреблять белок из расчета 2 грамма на килограмм массы тела. Самым доступным источником этого питательного вещества являются яйца: в одном содержится до 15 граммов белка.

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