Купание в проруби и прочие методы закаливания холодом давно стали популярным способом укрепления здоровья. Однако медики предупреждают: без подготовки и консультации со специалистами моржевание может привести к серьёзным последствиям для организма, вплоть до угрозы жизниПри контакте с ледяной водой сосуды кожи мгновенно сужаются, защищая внутренние органы от холода. Однако неподготовленный человек может столкнуться с резким спазмом сосудов, нарушением сердечного ритма, спазмом дыхательной мускулатуры или даже потерей сознания. Особенно опасно это для людей с хроническими заболеваниями сердца, лёгких и почек.Несмотря на распространённые мифы, моржевание не является гарантией защиты от простуд и инфекций. Однако оно действительно помогает организму адаптироваться к низким температурам и может стимулировать иммунную систему. При этом учёные подчёркивают: данных о связи моржевания с развитием онкологических заболеваний нет.Врачи настоятельно рекомендуют проходить медицинское обследование перед началом закаливания и начинать тренировки постепенно. «Регулярные тренировки при грамотном подходе оказывают благотворное влияние на организм», — объясняет профессор Наталья Боровкова.

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