Как замедлить старение: учёные нашли способ омолодить клетки

Мы привыкли бороться со старением снаружи — окрашиваем волосы, используем антивозрастные кремы, прибегаем к косметическим процедурам. Но что, если процесс старения можно замедлить изнутри? Согласно новому исследованию учёных University of Zurich (Швейцария), опубликованному в Nature Aging, три простые привычки — приём омега-3, витамина D и регулярные упражнения — способны замедлить биологическое старение клеток.Исследование базировалось на данных трёхлетнего эксперимента DO-HEALTH, в котором приняли участие более 2 000 пожилых людей в возрасте 70+. В новой работе учёные проанализировали образцы ДНК 777 участников и использовали эпигенетические часы — метод, определяющий биологический возраст человека по метилированию ДНК.Результаты впечатляют: у тех, кто регулярно принимал омега-3, клетки старели медленнее, а у людей с изначально низким уровнем этого вещества в крови наблюдались даже признаки обратного старения. Максимальный эффект отмечался у тех, кто сочетал приём омега-3, витамина D и выполнял простые упражнения дома. В среднем такие участники замедлили темп старения на 1% и продлили себе жизнь на 3–4 месяца всего за три года эксперимента.Эпигенетика — относительно новая наука, но её выводы подтверждают: внешняя молодость начинается изнутри. И хотя универсального рецепта долголетия нет, добавление в рацион жирной рыбы, орехов и семян, а также умеренная физическая активность могут стать простым, но действенным шагом к долгой и здоровой жизни.

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