Непереносимость и колебания сахара: как наш организм с возрастом реагирует на привычные продукты

Организм с возрастом начинает по-другому реагировать на привычные продукты и напитки — это связано с происходящими в нем физиологическими и гормональными изменениями.Возрастные изменения, которые претерпевает наш организм по мере увеличения прожитых лет, затрагивают практически все системы и органы – не остаются в стороне пищеварительная система и обмен веществ. В результате привычные продукты и напитки, которые мы употребляли годами, могут начать вызывать неожиданные реакции. О том, как можно пострадать, став старше, из-за любимых блюд и закусок, рассказала врач-гастроэнтеролог Александра Алисова.Врач констатировала: с возрастом замедляется работа желудочно-кишечного тракта – в частности, он сокращает выработку пищеварительных ферментов, которые необходимы для расщепления белков, жиров и углеводов. Последствиями такого изменения становятся неприятные симптомы, возникающие после употребления содержащих их продуктов.«Например, уменьшение выработки фермента лактазы может привести к тому, что молочные продукты, которые раньше усваивались без проблем, начинают вызывать дискомфорт, вздутие и диарею – то есть, развивается непереносимость лактозы. Кроме того, с возрастом снижается кислотность желудочного сока, что может затруднить переваривание тяжелой пищи – мяса, жирных блюд. Это может привести к ощущению тяжести, изжоге или даже тошноте после такой еды».Медик добавила, что с возрастом у многих замедляется скорость метаболизма – такое замедление обуславливается уменьшением мышечной массы и изменениями в работе гормональной системы. В результате организм начинает тратить меньше энергии на поддержание базовых функций, а привычные порции пищи могут приводить к набору веса.Гастроэнтеролог обратила внимание, что возрастная гормональная перестройка в организме (особенно у женщин в период менопаузы), может влиять на восприятие вкуса еды.«Снижение уровня эстрогена у женщин может вести к изменению вкусовых предпочтений, а также повышать чувствительность к соли и сахару. Это может объяснить, почему с возрастом многие начинают ощущать, что привычные блюда кажутся слишком пресными или, наоборот, слишком сладкими, солеными».Другим возрастным изменением является снижение толерантность к глюкозе, из-за которого продукты с высоким содержанием сахара, не вызывавшие прежде проблем, начинают провоцировать резкие колебания уровня глюкозы в крови. В связи с этим многие люди становятся подвержены развитию диабета 2 типа.Также с возрастом происходят изменения в кишечной микрофлоре, которая играет ключевую роль в переваривании пищи. В результате организм по-другому усваивает питательные вещества и по-другому реагирует на поедаемые продукты. Например, употребляемая человеком клетчатка может вызывать неприятное, болезненное вздутие, которое раньше не было настолько дискомфортным.Еще по мере старения организма становится менее активной иммунная система, и с этим бывает связан риск возникновения пищевых аллергий или повышенной чувствительности к определенным продуктам.«У многих людей с возрастом развивается аллергия на морепродукты, помидоры, цитрусы или орехи, хотя раньше они употребляли их без проблем».Другое изменение, которое можно заметить – это реакции на кофеин, спиртные напитки. По словам Алисовой, с возрастом могут снижаться функции печени и почек, ответственных за переработку разных веществ, поступающих с пищей, – это делает организм более чувствительным к стимулирующим компонентам. Если раньше человек мог выпить несколько чашек кофе без последствий, то спустя годы даже одна чашка способна вызвать у него учащенное сердцебиение или бессонницу.

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