Scientific Reports: гипноз изменяет мозговую активность

Исследователи из Университета Цюриха выяснили, что гипноз изменяет активность мозга и влияет на нейрохимическую среду определенных его областей.Гипноз — это состояние измененного сознания, при котором человек может быть подвержен внушению и изменению восприятия, памяти и ощущений. В этом состоянии человек может быть более восприимчив к предложениям и изменениям в поведении, при этом оставаясь в сознании и не теряя контроля над собой.Согласно последним данным, гипноз оказывает воздействие на мозг, изменяя активность в областях, связанных с вниманием и осознанием своего тела. Это подтверждается результатами исследований с использованием различных методов нейровизуализации. В одном из них, с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, ученые выявили изменения в активности коры головного мозга, отвечающей за восприятие пространства и времени.В ходе исследований участникам было предложено испытать два уровня гипноза: умеренное расслабление и более глубокое состояние, называемое состоянием Эсдейла. В обоих случаях наблюдалась высокая концентрация альфа- и тета-ритмов, характерных для состояния глубокой релаксации, которое сопровождается замедлением дыхания и сердцебиения.Кроме того, результаты эксперимента подтвердили, что гипноз не является выдуманным состоянием, а представляет собой реальное изменение в работе мозга. Это открытие стало важным шагом в понимании того, как гипноз может оказывать терапевтическое воздействие при лечении боли, тревожных расстройств и других состояний.Тем не менее, ученые подчеркивают, что полученные результаты не могут быть обобщены на всех людей, и необходимы дальнейшие исследования для более глубокого понимания механизмов гипноза.

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