Что такое резистентный крахмал, делающий полезными картофель и макароны

Картофель и макароны могут быть очень полезными для здоровья и фигуры, если добиться того, чтобы содержащийся в них крахмал стал резистентным.Картофель и макароны печально известны тем, что считаются продуктами, которые делают людей толстыми. Между тем, при правильном приготовлении (и при условии, что ими не объедаются) эти продукты могут приносить организму много пользы. В частности, картофель и макароны могут оздоровлять кишечную микрофлору, тем самым помогая укреплять иммунитет, а также они могут быть очень полезными для поддержания здорового веса и даже похудения. Данные свойства им обеспечивает резистентный крахмал. Что представляет собой это вещество, рассказал диетолог Василиса Пономарева.Диетолог напомнила, что макароны и картофель относятся к числу крахмалосодержащих продуктов (таковыми также являются хлеб и рис). Присутствующий в них крахмал – это углевод, который расщепляется в тонком кишечнике до глюкозы, используемой организмом как источник энергии. Если съесть свежеприготовленные макароны или картошку, крахмал из них, попав в организм, быстро усвоится и так же быстро вызовет повышение уровня сахара в крови. При спокойном образе жизни, когда отсутствуют интенсивные физические и умственные нагрузки, пристрастие к блюдам из макарон и картошки может вести к появлению лишнего веса и даже ожирения именно из-за таких скачков сахара в крови.Однако если сделать так, чтобы крахмал в этих продуктах стал резистентным, опасного эффекта можно избежать. Дело в том, что резистентный крахмал в отличие от обычного более устойчив к перевариванию в ЖКТ. Он проходит через тонкий кишечник практически без изменений и достигает толстого кишечника, где становится пищей для полезных бактерий. Уровень сахара после его употребления будет повышаться медленно и равномерно.«Существует простой прием, который помогает преобразить крахмал и сделать его резистентным. Для этого картофель и макароны после приготовления нужно полностью остудить, охладить – например, поместив на некоторое время в холодильник. Их гликемический индекс после этого существенно снизится, а крахмал превратиться в сложный углевод, который обеспечит длительное чувство сытости, так как организм не сможет его полностью усвоить», - поделилась советом диетолог.Медик добавила, что крахмал в рисе и хлебе тоже можно сделать резистентным или устойчивым благодаря охлаждению. Примечательно, что после охлаждения резистентный крахмал в продуктах сохраняется даже если их вновь разогревают.Что дает употребление резистентного крахмала? Один из его важных плюсов – это поддержка здорового состояния кишечника. Такой крахмал действует как пребиотик, то есть служит пищей для полезных бактерий в кишечнике. Поедая его, кишечные бактерии производят короткоцепочечные жирные кислоты – конкретно, бутират, который способствует укреплению кишечных стенок и снижает риск воспалительных заболеваний, включая синдром раздраженного кишечника (СРК) и болезнь Крона. Помимо того, короткоцепочечные жирные кислоты, образующиеся при ферментации резистентного крахмала, могут способствовать более активному сжиганию жира и снижению аппетита – это полезно для похудения.Также благодаря ему лучше работают естественные механизмы контроля уровня сахара в крови, улучшается чувствительность к инсулину, что помогает предотвратить развитие диабета.Кстати! Резистентный крахмал содержат не только охлажденные картофель, макароны и рис. Его источниками также являются бобовые и зеленые бананы – их употребление тоже приносит вышеназванную пользу.

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