Кимчи – знаменитый источник молочнокислых бактерий

Лучшая забота о бактериальной флоре нашего организма – обращать внимание на качество диеты. Приготовление овощных кимчи – очень простое дело. Для этого понадобится 1 кг овощей. Лучше всего подойдут: капуста, свекла, морковь. А как приготовить полезный кимчи - читайте в статье.Мы можем заквашивать различные овощи: морковь, капусту, лук, огурцы, чеснок, редьку, брокколи, репу, цветную капусту, зеленые овощи. Сок из квашеных овощей не только отвечает за поступление пробиотических бактерий, но еще и помогает в выработке желчных кислот. При низком уровне соляной кислоты надо принимать несколько чайных ложек квашеных овощей или сока из кимчи за 10–15 минут до приема пищи.Как приготовить полезный кимчиВ магазинах можно приобрести готовое кимчи. Поскольку лично я его не покупаю, мне тяжело оценивать качество этого блюда в покупном виде. Я квашу овощи самостоятельно. Если мы решим купить готовое кимчи, то должны обратить внимание на его состав. Качественное кимчи содержит только овощи, воду, соль и натуральные специи. Я поощряю домашнее приготовление. Внимание! Для квашения мы должны использовать только экологически чистые овощи! После квашения мы должны сохранять продукты в холодильнике.В случае чрезмерного развития гриба Candida albicans нужно быть осторожным в употреблении кимчи. Лучше всего есть кимчи каждые четыре дня.Мы можем попробовать восстановить бактериальную флору несколькими способами. К сожалению, не всегда возможно добиться позитивного результата, поэтому мы должны предотвращать ее нарушение. Лучшая забота о бактериальной флоре нашего организма – обращать внимание на качество диеты. При этом не менее важен наш образ жизни. Здесь тоже действует следующий принцип: меньше работы, меньше стресса, больше отдыха. Если мы будем следовать этим рекомендациям, то, вполне возможно, не будем нуждаться в антибиотикотерапии. Организм сам справится с любой инфекцией, а бактериальная флора не будет в опасности.Приготовление овощных кимчи – очень простое дело. Для этого понадобится 1 кг овощей. Лучше всего подойдут: капуста, свекла, морковь. В качестве добавок мы можем использовать сельдерей, чеснок, порезанные намоченные водоросли, вакаме, келп и соль. Все продукты маринуем в керамической посуде.Способ приготовления:Натереть овощи на терке или мелко нарезать.Добавить соль.Поместить овощи в кастрюлю до высоты около 2,5 см от верхнего края посуды. Затем прижать доской, пока они не пустят сок. Во время маринования овощи должны целиком находиться в соке во избежание процесса брожения.Положить на овощи толстый слой свежих листьев капусты.Прикрыть овощи тарелкой диаметром на 1 см меньше, чем диаметр кастрюли. Это позволит уходить газу, вырабатываемому во время ферментации.Все прикрыть бумажным полотенцем.Поставить в темное помещение с хорошим доступом воздуха при комнатной температуре (15–22 градуса) на две недели.После этого снять находящиеся наверху старые листья капусты и потерявшие цвет овощи. Остальные овощи переложить в стеклянные банки. Хранить в холодильнике.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки