PsyMed: люди с депрессией отдают предпочтение углеводной пище

Ученые из Университетской клиники Тюбингена обнаружили, что люди с депрессией предпочитают продукты, богатые углеводами. Причем тяга к сладкому часто усиливается при усугублении симптомов расстройства.В исследовании приняли участие 117 добровольцев, среди которых у 54 была диагностирована депрессия. Ученые оценили пищевое поведение участников, попросив их описать силу стимулов к потреблению 60 видов еды и 20 непищевых продуктов (таких как мел). Для наибольшей точности ученые провели тестирование на наличие ассоциаций с макронутриентами, содержащимися в изображенных продуктах.Оказалось, что, хотя у людей с депрессией часто наблюдается снижение аппетита, они, как правило, предпочитают продукты, богатые углеводами — хлеб, сладкие напитки, молочный шоколад. При этом пища, богатая белками и жирами, казалась таким пациентам менее привлекательной. Однако изменение пищевых предпочтений при депрессии не было связано с общим усилением аппетита.Сейчас исследователи намерены выяснить, возможно ли долгосрочное ослабление симптомов депрессии за счет оптимизации рациона пациента. Первые исследования уже показали, что голодание или пробиотическая диета могут оказывать антидепрессивный эффект.

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