Почему мы просыпаемся ночью, чтобы сходить в туалет: патологические причины

Ночные пробуждения для посещения туалета могут быть вызваны как естественными причинами (например, возрастными изменениями), так и серьезными заболеваниями, включая сердечную недостаточность и диабет.Ночные пробуждения для посещения туалета известны как никтурия – это состояние может обуславливаться различными физиологическими и патологическими изменениями в организме. О том, почему люди просыпаются ночью, чтобы сходить в туалет, поговорили с врачом общей практики Татьяной Захаровой.По словам врача, одной из распространенных причин никтурии являются естественные возрастные изменения с организмом. В частности, при старении снижается выработка антидиуретического гормона вазопрессина, который регулирует работку почек по производству мочи и снижает их активность в ночные часы. Из-за того, что уменьшается производство данного гормона, почки продолжают активно работать ночью, что приводит к наполнению мочевого пузыря и необходимости его опорожнять. Вдобавок с возрастом уменьшается эластичность стенок мочевого пузыря, и он теряет способность удерживать мочу на протяжении ночи.Заболевания мочевыделительной системытоже могут вызывать никтурию.Инфекции мочевыводящих путей (цистит, уретрит): в их случае воспаляется слизистая оболочка мочевого пузыря или уретры, что вызывает раздражение и учащенные позывы к мочеиспусканию, в том числе по ночам.Гиперактивный мочевой пузырь: при данном нарушении возникают непроизвольные сокращения мышц мочевого пузыря, что приводит к частым и внезапным позывам.Мочекаменная болезнь: камни в мочевом пузыре или почках могу раздражать стенки мочевого пузыря, провоцируя частые позывы.Помимо этого, ночные пробуждения из-за желания помочиться бывают симптомом сердечно-сосудистых заболеваний.«При сердечной недостаточности и других болезнях сердечно-сосудистой системы организм часто задерживает жидкость в течение дня. Ночью, когда человек принимает горизонтальное положение, эта жидкость начинает активно выводиться почками», - объяснила врач.Еще одна возможная патологическая причина ночных посещений туалета – эндокринные нарушения.Сахарный диабет. При диабете в крови повышается уровень глюкозы, и организм в попытках вывести ее активизирует работу почек, увеличивая производство мочи.Нарушения функции щитовидной железы: когда она становится чересчур активной, ускоряет обмен веществ и усиливается выделение мочи.Некоторые заболевания нервной системы тоже могут нарушать контроль организма над мочевым пузырем и вызывать проблему ночных пробуждений. К таким заболеваниям, например, относятся рассеянный склероз, болезнь Паркинсона. Также от неконтролируемого или плохо контролируемого мочеиспускания часто страдают люди, перенесшие инсульт.Другая опасная причина никтурии – апноэ сна.«Синдром обструктивного апноэ сна характеризуется кратковременными остановками дыхания у спящего человека. Это может вызывать повышение давления в грудной клетке, что, в свою очередь, стимулирует выработку натрийуретического пептида – вещества, увеличивающего диурез. В результате человек чаще просыпается для посещения туалета».Вдобавок влиять на работу мочевого пузыря могут психологические факторы: стресс, повышенная тревожность, депрессия.Если никтурия становится регулярной, мешает высыпаться, а количество пробуждений за одну ночь увеличивается, необходимо посетить врача – это с большой вероятностью указывает на патологические изменения в организме. Самолечение в этом случае недопустимо — только специалист сможет назначить правильную диагностику и терапию, подчеркнула эксперт.

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