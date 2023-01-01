Польза и вред сала для организма. Как выбирать и хранить этот продукт?

За первые три квартала 2024 года продажи сала и шпика выросли на 21,5 процента в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Несмотря на популярность у россиян, этот продукт вызывает много споров о его пользе среди тех, кто следит за здоровьем и питаниемЧто такое сало«Сало — это слой подкожного или висцерального (покрывающего внутренние органы) жира с прожилками мяса или без них, который откладывается у животных в период их усиленного питания», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» нутрициолог и пищевой технолог Нелли Львович.По виду технологической обработки сало бывает соленым, вареным, варено-копченым или копченым. В России наиболее популярно свиное, говяжье, баранье, конское и барсучье сало. Для вкуса в него добавляют различные специи, сухие травы, чеснок и другие пряности.Как использовали сало в древние временаМясо было основной пищей человека в течение тысячелетий, примерно столько же времени в пищу использовали животный жир. Продукт, который мы сейчас называем салом, пользовался популярностью среди бедных, так как они не могли позволить себе мясо.Практически у каждого народа есть свои варианты заготовки этого продукта. Чтобы сохранять его свежесть надолго, люди начали его коптить и солить, рассказала в беседе с «Лентой.ру» доцент ГУУ, нутрициолог Ирина Меркулова. Обработанное сало брали с собой в поля и в походы, так как оно долго не портилось и давало продолжительное чувство сытости, отметила Нелли Львович.Заготавливали сало в зависимости от региона в бочках, кадках и даже в мраморных ваннах. Так, еще в Древнем Риме делали сало под названием лардо в подвалах и пещерах: в мраморных ваннах, натертых диким чесноком, засаливали свиное сало с крупной солью и специями. Сегодня итальянское lardo di colonnata имеет защищенное географическое указание (PGI). Стандарт PGI обязывает строго следовать рецепту и использовать сырье обозначенного региона.Сало употребляли в пищу и во времена хазарского хана VII веке. Древние славяне ели вареное и запеченное сало, делали из него шкварки и топили смалец.Состав салаСало — это источник жира: на одну столовую ложку продукта приходится 12,8 грамма жира. При этом белков в сале мало (1,8 грамма), а углеводов нет совсем.Кроме этого, в составе (на одну столовую ложку продукта) присутствуют:Холин — 6,4 миллиграмма;Цинк — 0,01 миллиграмма;Селен — 0,02 миллиграмма;Витамин Е — 0,07 миллиграмма;Витамин D (D2 + D3) — от 13,1 МЕ;Калории — 115 ккал.Польза салаПомогает сердцу и сосудамОдноосновная карбоновая кислота в составе сала необходима для поддержания нормального уровня холестерина. За счет его нормализации сосуды очищаются и становятся более эластичными.Арахидоновая кислота, в свою очередь, влияет на уровень просвета в сосудах и свертываемость крови. А олеиновая кислота уменьшает число «плохих» липидов, которые приводят к появлению в сосудах атеросклеротических бляшек.Оказывает желчегонное действие«Этот продукт является натуральным желчегонным средством, а также выводит из организма канцерогены и токсины. Достаточно съесть на завтрак 10-15 граммов сала, чтобы активировать желчеотток на весь день», — отметила Ирина Меркулова.Благодаря этому эффекту сало можно использовать как помощник при борьбе с заболеваниями печени, но только после предварительной консультации с врачом.Укрепляет иммунитетУпотребление сала с чесноком особенно полезно в сезон простудных заболеваний — оно повышает иммунитет и жизненный тонус организма.Как часто можно есть сало?Сало — практически стопроцентный жир. Если человеку не хватает многих питательных веществ в организме, то сало поможет их восполнить. Сало — питательный продукт для:Людей, которые заняты тяжелым физическим трудом;Жителей Крайнего Севера;Пеших туристов, которые тратят много энергии на прохождение больших расстояний.Однако людям, которые не испытывают сильных нагрузок и придерживаются здорового питания, не советуют есть сало каждый день. Особенно, если есть проблемы со здоровьем: например, недавно был инфаркт или инсульт, либо если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) или поджелудочной железой.Источник полезных жировСало — это высокопитательный продукт, богатый жирорастворимыми витаминами А, Е, D и F, селеном, цинком, ненасыщенными и насыщенными жирными кислотами, рассказала Ирина Меркулова.Жиры необходимы организму для усвоения витаминов, поддержания здоровья клеток и снижения уровня холестерина в крови.Источник коллагена и селенаПомимо жиров и витаминов, в сале содержится необходимый для здоровья костей, кожи, волос и ногтей элемент — коллаген. А селен в составе сала за счет антиоксидантных свойств замедляет процессы старения в организме.Снижает тягу к сладкомуБлагодаря богатому витаминно-минеральному составу и питательным свойствам сало способно снижать тягу к простым углеводам, которые содержатся в сладостях: например, в булочках, лимонадах и шоколаде.Источник витамина DВ сале содержится большое количество витамина D, которого не хватает большинству людей в холодное время года. Недостаток этого витамина может влиять на иммунитет, настроение и в целом на здоровье.Кроме того, вещество необходимо для здоровья костей. Адекватный уровень витамина D в организме снижает риск развития рака, аутоиммунных и инфекционных заболеваний, а также поддерживает здоровье сердца и сосудов.Источник холинаХолин — важное вещество, которое редко встречается в других продуктах. Оно способствует выводу плохого холестерина и липопротеина очень низкой плотности из печени. Дефицит вещества в организме может приводить к накоплению жира, а также проблемам с сердечно-сосудистой системой и развитию болезни Альцгеймера.Вред салаКак и другие продукты, сало может негативно повлиять на организм в ряде случаев. Особенно если есть его каждый день в больших количествах.Большое количество насыщенных жиров может увеличить уровень «плохого холестерина» в крови, из-за чего растет риск развития заболеваний сердца и сосудов.Высокая калорийность и жирность сала могут привести к ожирению.Постоянное употребление сала в больших количествах может негативно повлиять на метаболизм, особенно если у человека диабет.Сало может содержать токсины, антибиотики и гормоны роста, если животное, от которого получили этот продукт, их употребляло. Эти вещества могут негативно повлиять на здоровье человека.Кому нельзя есть салоНе стоит исключать сало из своего рациона без консультации с врачом: в умеренных количествах продукт не опасен для здоровья. При этом специалист может запретить его есть, если у человека диагностировали:Гастрит в острой форме;Колит;Проблемы с сердцем и сосудами;Проблемы с желчным пузырем;Высокий уровень холестерина.Как правильно выбирать и хранить сало«Выбирайте сало без усилителей вкуса, консервантов и любых других веществ, назначение которых вам непонятно. Смотрите на цвет сала, он должен быть белым или розоватым, желтизна (не обусловленная специями) может быть признаком старого жира. Оптимальная толщина куска сала — 3-6 сантиметров на тонкой шкурке», — посоветовала Нелли Львович.Хранить сало нужно в холодильнике или в морозилке, чтобы избежать прогоркания.В холодильнике завернутое в фольгу сало можно хранить до двух-трех месяцев.В морозильной камере процессы окисления протекают существенно медленнее, поэтому там сало может храниться от трех до шести месяцев без потери вкуса, добавила технолог.Сало в кулинарииИспользование сала для приготовления пищи и выпечки увеличивает количество жиров в питании. Топленое сало отлично подходит для жарки на сковороде и тушении, рассказала Ирина Меркулова. Оно не окисляется при высоких температурах, в отличие от большинства растительных масел, а значит, является более безопасным для здоровья.Сало часто подают в качестве закуски к основному блюду, например, к борщу. Также с топленым салом можно приготовить бронекофе — кофе с высоким содержанием жира. А еще — сделать сливочный, пенистый латте, заключила Ирина Меркулова.

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