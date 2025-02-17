Следить за реакциями. Как правильно пить кофе или чай при проблемах с сердцем

При имеющихся проблемах с сердцем людям, которые пьют чай и кофе, рекомендуется следить за реакциями организма.Чай и кофе — очень популярные у россиян напитки. Они не только помогают взбодриться, но и содержат полезные антиоксиданты. Однако при наличии сердечно-сосудистых заболеваний их употребление требует особого внимания, об этом в разговоре с MedikForum.ru сообщила терапевт Ирина Андреева.«Чай и кофе содержат кофеин — вещество, которое стимулирует центральную нервную систему, повышает артериальное давление и учащает сердечный ритм. Для здорового человека умеренное количество кофеина обычно безопасно, но при проблемах с сердцем его избыток может привести к неприятным последствиям», - предупредила врач.Какие негативные эффекты могут возникнуть после приема чая или кофе.Учащенное сердцебиение (тахикардия);Повышение артериального давления;Нарушение сердечного ритма (аритмия);Ухудшение состояния при ишемической болезни сердца.В то же время, подчеркнула терапевт, строгих противопоказаний к употреблению чая и кофе для сердечников нет. Более того, разные исследования подтверждают пользу того же кофе для работы сердца даже в случае хронических нарушений — этот напиток содержит вещества, которые оказывают выраженное позитивное действие на сердечную мышцу и сосуды.Главное при употреблении кофе — соблюдать меру и учитывать индивидуальные особенности организма, подчеркнула медик.Как правильно пить кофе при проблемах с сердцем:Выбирать качественный кофе;Отдавать предпочтение натуральному молотому кофе, а не растворимому: в нем меньше добавок и химических веществ, которые могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему;Следить за крепостью: крепкий кофе содержит больше кофеина, что может нарушать сердечный ритм. Для снижения концентрации кофеина следует разбавлять напиток молоком или водой;Контролировать количество.«При проблемах с сердцем рекомендуется употреблять не более 1–2 чашек кофе в день. Лучше пить его в первой половине дня, чтобы избежать перевозбуждения нервной системы и бессонницы».Попробовать пить кофе без кофеина, так называемый декофеинизированный;Избегать сладких добавок: сахар и сиропы увеличивают калорийность напитка и негативно влияют на состояние сосудов;Следить за давлением: при имеющейся гипертонии употребляющим кофе будет не лишним измерять артериальное давление, чтобы лучше понимать, как влияет кофе на их организм.Как правильно пить чай при проблемах с сердцем:Предпочитать зеленый или белый чай: они содержат меньше кофеина, чем черный, но при этом богаты антиоксидантами, которые укрепляют сосуды и снижают уровень «плохого» холестерина;Избегать употребления крепкого чая.«Крепкий чай, как и кофе, может повышать давление и учащать пульс. Заваривайте чай не более 3–5 минут, чтобы снизить концентрацию кофеина».Добавлять полезные ингредиенты: например, имбирь, лимон или мед улучшают кровообращение;Не пить чай в позднее время суток.«Даже слабый чай может вызвать бессонницу, что негативно скажется на работе сердца. Последнюю чашку чая лучше выпить за 3–4 часа до сна».Что важно знать. Если после выпитого кофе или чая чувствуется учащенное сердцебиение, головокружение или дискомфорт в груди, нужно сократить количество напитка или отказаться от него.Кроме того, никогда не следует употреблять кофе и чай натощак, особенно крепкие — это может вызвать спазмы сосудов и повысить кислотность желудка, что косвенно влияет на сердечно-сосудистую систему.«При серьезных сердечно-сосудистых заболеваниях индивидуальные нюансы употребления чая и кофе правильнее всего обсудить с врачом».

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