JPP: улыбка снижает частоту сердечных сокращений и улучшает эмоциональный фон

Американские ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне доказали, что улыбка во время болезненных или стрессовых ситуаций помогает справиться с неприятными ощущениями и напряжением.В эксперименте задействовали 57 студентов, которые выполняли холодовое прессорное задание: держали руку в ледяной воде до двух минут.Их частота сердечных сокращений и выражения лица фиксировались с помощью датчиков и видеокамер. Участники, которые улыбались во время задания, имели более низкую частоту сердечных сокращений (на 7-8 ударов в минуту) по сравнению с теми, кто не улыбался.«Улыбка может быть естественным механизмом преодоления, помогающим справляться с дискомфортом», — объяснила автор исследования Джазлин Х. Луу.Хотя улыбка не уменьшала непосредственное ощущение боли, участники, улыбавшиеся дольше, сообщали о более позитивных эмоциях после завершения задания.

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