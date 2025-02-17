JPP: улыбка снижает частоту сердечных сокращений и улучшает эмоциональный фон
В эксперименте задействовали 57 студентов, которые выполняли холодовое прессорное задание: держали руку в ледяной воде до двух минут.
Их частота сердечных сокращений и выражения лица фиксировались с помощью датчиков и видеокамер. Участники, которые улыбались во время задания, имели более низкую частоту сердечных сокращений (на 7-8 ударов в минуту) по сравнению с теми, кто не улыбался.
«Улыбка может быть естественным механизмом преодоления, помогающим справляться с дискомфортом», — объяснила автор исследования Джазлин Х. Луу.
Хотя улыбка не уменьшала непосредственное ощущение боли, участники, улыбавшиеся дольше, сообщали о более позитивных эмоциях после завершения задания.
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