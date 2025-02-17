В натуральном йогурте имеется сахар. Какие несладкие продукты содержат его?

Сахар — это не только сладости и десерты. Он может скрываться в самых неожиданных продуктах, которые мы ежедневно употребляем.Натуральный йогурт, который неизменно называется диетологами среди самых полезных продуктов, на самом деле содержит сахар. Молоко, из которого производится йогурт, естественным образом содержит лактозу. Оно проходит процессе ферментации, при котором часть молочного сахара преобразуется в кислоту. Тем не менее, в йогурте всегда остается остаток лактозы. Кроме того, сырое молоко для йогурта сгущают или смешивают с сухим молоком – это положительно сказывается на консистенции конечного продукта: он становится кремообразным. Но при этом также в нем увеличивается содержание белка и сахара.Сколько сахара содержится в натуральном йогурте? В зависимости от процесса производства его содержание сахара составляет от 3,7 до 6 граммов на 100 граммов. Чашка йогурта вместимостью 250 граммов может содержать от 9,25 до 15 граммов сахара, об этом в беседе с MedikForum.ru предупредил диетолог-нутрициолог Игорь Строков.Эксперт подчеркнул, что сахар является одним из самых распространенных ингредиентов в современной пищевой промышленности, но его присутствие не всегда очевидно – особенно в продуктах, которые мы считаем несладкими или даже полезными. По его словам, сахар добавляют в несладкие продукты как консервант, улучшитель текстуры или компонент, маскирующий их натуральную горечь, кислоту.Объясняя, какие несладкие продукты содержат сахар, диетолог выделил несколько типовХлебобулочные изделия. Многие производители добавляют сахар в состав хлеба для улучшения вкуса, текстуры и продления срока годности. Особенно это касается белого хлеба, булочек, тостового хлеба. Даже в цельнозерновом хлебе, который считается более полезным, может содержаться сахар. Поэтому важно внимательно читать состав на упаковке.Соусы и заправки. Кетчуп, майонез, соус барбекю, салатные заправки – все они могут содержать значительное количество сахара.«В одной столовой ложке кетчупа может быть до 4 граммов сахара. Даже в соевом соусе, который обычно считается слишком соленым, часто содержится сахар».Замороженные полуфабрикаты. Замороженные пицца, пельмени или котлеты часто содержат сахар. Он добавляется для улучшения вкуса и текстуры, а также для того, чтобы сделать продукт более привлекательным для потребителя. В мясных продуктах сахар обычно маскирует очень большие дозы добавленной соли.Колбасные изделия. В колбасу, сосиски, ветчину сахар добавляется для улучшения вкуса, текстуры и цвета продукта. В некоторых видах колбасы сахар используется для создания аппетитной корочки при обжарке.Консервы. Консервированные овощи, бобовые и даже рыба тоже могут содержать сахар. Например, в кукурузу или горошек сахар добавляется для улучшения вкуса и как консервант. При приготовлении консервированных томатов или томатной пасты применяется для смягчения кислоты.Как понять, что сахар в продукте содержится много? Необходимо читать этикетки. Сахар может скрываться под разными названиями: сахароза, глюкоза, фруктоза, мальтоза, декстроза, кукурузный сироп, патока, мед.«Чем ближе к началу списка ингредиентов находится сахар, тем больше его в продукте».Диетолог констатировал, что лучшим способом избежать употребления такого скрытого сахара является приучение себя к употреблению натуральных и как можно менее обработанных продуктов, а также самостоятельное приготовление пищи.Количество употребляемого добавленного сахара не должно превышать 25 граммов в день.

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