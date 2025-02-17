Science Advances: антидепрессанты могут защитить от сепсиса

Ученые из Института Солка выяснили, что антидепрессант флуоксетин способен уничтожать микробы и уменьшать повреждения организма, вызванные инфекцией.Новая работа основана на результатах недавних исследований, согласно которым у людей, принимающих селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как флуоксетин, COVID-19 протекает в более легкой форме и реже сопровождается постковидным синдромом.Чтобы определить механизмы, благодаря которым достигается такой эффект, ученые провели эксперимент на мышах с бактериальными инфекциями. Животных разделили на две группы: одной предварительно дали флуоксетином, а на другую этим лекарством не воздействовали.У мышей, получавших флуоксетин, было зафиксировано меньшее количество бактерий в организме через восемь часов после заражения, что указывает на антимикробные свойства препарата и его способность ограничивать рост патогенов.Затем исследователи измерили уровни различных воспалительных молекул в каждой группе. У мышей под воздействием флуоксетина было обнаружено значительно больше противовоспалительного интерлейкина-10 (ИЛ-10), который предотвращал гипертриглицеридемию — состояние, при котором в крови повышается уровень триглицеридов. Это помогало поддерживать нормальное метаболическое состояние сердца и защищать организм от заболеваний, вызванных инфекцией, таких как сепсис и полиорганная недостаточность.Ученые подчеркнули, что препарат оказывает защитное действие на организм независимо от его воздействия на серотонин. Это значит, что флуоксетин потенциально может быть использован для защиты людей от инфекций без угрозы психическому здоровью и эмоциональному состоянию.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки