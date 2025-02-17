Как правильно парить ноги: рецепт от доктора восточной медицины

Парить ноги очень полезно для здоровья. Китайская медицина советует проводить эту процедуру при таких заболеваниях как варикоз, грибок пальцев ног, низкое давление. Процедура благотворно действует на весь организм, дарит расслабление и нормализует сон.

Как правильно парить ноги? Какие ингредиенты лучше всего использовать в данной процедуре? Китайцы знают в этом толк. Они очень любят парить ноги и советуют делать это чуть ли не каждый день. Вот как нужно парить ноги, чтобы избавиться от болезней и почувствовать обновление всего организма. Предлагаем пошаговую инструкцию.

Парим ноги правильно

Необходимые ингредиенты для процедуры: имбирь, полынь, шафран, уксус, черный перец, уксус (не обязательно яблочный, можно взять и обычный).

Первые три ингредиента часто используются для пальцев ног, их прогревания и нормализации кровообращения. Также имбирь, шафран, полынь и уксус применяют при варикозе и грибке пальцев ног.

Если ноги постоянно мерзнут и болят суставы, можно попробовать добавить чайную ложку черного перца (можно белого), не важно, перец молотый или горошком.

Имбирь (очищенный) натереть на терке (берется размером с грецкий орех)
Полынь и шафран – по 2 столовых ложки
Уксус -1 чашка

Взять металлическое ведро, налить 2-2,5 л воды и поставить на огонь. Всыпать в пока холодную воду шафран, полынь и имбирь. Довести до кипения.

Поставить ведро на пол. Первое время (пока кипяток не начнет остывать) необходимо парить ноги на пару. Расположить ступни на верхней части ведра (ободке) и накрыть полотенцем.

Когда кипяток остынет настолько, что вы сможете опустить ноги в воду, парьте их уже в воде. После процедуры ноги вытереть насухо и надеть носочки.

В процессе человек начинает слегка потеть. Это нормально.

Не расстраивайтесь, если у вас не хватает какого-то одного из ингредиентов. Все равно польза от процедуры будет. Можно даже парить ноги в воде с одним имбирем или одним шафраном. В крайнем случае – просто в чистой воде.

Попарив ноги, вы можете воду не выливать. Прокипятите ее снова, чтобы убить бактерии и оставьте до завтра. На следующий день можно снова парить ноги в этой воде. И делать так до трех раз.

Важный момент: когда вы парите ноги непосредственно в воде, она должна доходить выше щиколотки как минимум. В идеале вода может доходить до коленей.

Процедуру рекомендуется выполнять минимум три раза в неделю. Вы почувствуете приятное расслабление и обновление в организме.

Внимание! Шафран – очень популярное растение в Китае. Но его использование имеет ряд противопоказаний. Поэтому прежде чем употреблять его внутрь, проконсультируйтесь со своим и доктором. То же касается и самой процедуры. Например, парить ноги нельзя беременным женщинам и при месячных.

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