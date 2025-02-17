Неизлечим и смертельно опасен: что представляет собой муковисцидоз

Муковисцидоз является одним из самых распространенных наследственных заболеваний, и, несмотря на прогресс в медицине, пока что остается неизлечимым.Муковисцидоз также известен как кистозный фиброз – это тяжелое наследственное заболевание, поражающее железы внешней секреции, которые отвечают за выработку так называемых секретов: пота, слюны, слизи. В случае болезни нарушается водно-солевой баланс в клетках, и выделяемые железами жидкости становятся чрезмерно густыми и вязкими, нарушая работу многих органов и систем – прежде всего, дыхательной и пищеварительной.Муковисцидозом не заболевают во взрослом возрасте – он проявляется с рождения. У некоторых детей признаки заболевания становятся заметны уже в первые дни и месяцы жизни, у других симптомы могут проявиться позже, в том числе в подростковом возрасте.«Муковисцидоз вызывается генетической мутацией и передается по аутосомно-рецессивному типу, когда ребенок наследует сразу две копии дефектного гена CFTR — по одной от каждого родителя. Если имеется только одна копия мутированного гена, человек является носителем, но сам не болеет», - отметила в комментарии акушер-гинеколог Елизавета Комарова.Чем опасен муковисцидоз? Это прогрессирующее и неизлечимое заболевание, которое со временем приводит к серьезным и смертельно опасным осложнениям. Без надлежащей диагностики и терапии муковисцидоз приводит к смерти уже в детском возрасте.Вот его наиболее опасные последствия.Дыхательная недостаточность: она развивается из-за возникающего на фоне заболевания воспаления и разрушения легочной ткани, а также развития в легких фиброза. Таким образом, легкие просто перестают функионировать, возникает необходимость в их трансплантации.Недостаточность поджелудочной железы: в ней нарушается выработка ферментов, что приводит к плохому усвоению питательных веществ и последующему дефициту витаминов, минералов. Детский организм перестает нормально развиваться.Сердечно-сосудистые осложнения: когда при муковисцидозе поражаются легкие, развивается хроническая гипоксия (недостаток кислорода), которая может вести к появлению легочного сердца – патологии, характеризуемой прекращением функций правых отделов сердца.Кроме того, при данном заболевании часто развивается сахарный диабет, поражается печень.Симптомы муковисцидоза. Они могут варьироваться в зависимости от тяжести заболевания и пораженных органов, но часто становятся заметными уже вскоре после рождения ребенка.«Непроходимость кишечника у новорожденных (мекониевый илеус) нередко становится первым признаком заболевания».Другие проявления болезни:Рвота;Вздутие;Сильное беспокойство;Избыточное слюноотделение;Высокая температура тела;Неспособность нормально усваивать жирную пищу, из-за чего появляется очень липкий стул;Сильная диарея.Спустя время у ребенка с муковисцидозом могут наблюдаться стул с резко выраженным неприятным запахом, задержка роста и развития, хронический кашель (часто с выделением густой мокроты), повторяющиеся респираторные инфекции, одышка и затрудненное дыхание (особенно при физической нагрузке), свистящее или хрипящее дыхание, хронический синусит и полипы в носу, деформация грудной клетки (она принимает бочкообразную форму).«Другим характерным симптомом заболевания является избыточно соленый пот с появлением на коже ребенка следов соли».Родителям, замечающим подобные симптомы у своего ребенка, необходимо как можно быстрее обратиться к врачу для обследования.Лечение. Лечение муковисцидоза направлено на облегчение симптомов и предотвращение осложнений с помощью антибиотиков, ферментных препаратов и других медикаментов – оно требует индивидуального подхода и постоянного контроля, наблюдения со стороны врачей.«Прогноз при муковисцидозе зависит от тяжести заболевания и своевременности лечения. Существующие сегодня методы терапии могут увеличить продолжительность жизни пациентов до 50 лет, хотя раньше большинство больных не доживали до взрослого возраста».

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