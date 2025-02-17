Храп исчезнет, а утро станет добрым: ученые назвали лучшую позу для сна

Как спать, чтобы утром чувствовать себя бодрым и отдохнувшим? Китайские ученые из Beijing Forestry University провели эксперимент и выяснили, что сон на правом боку — один из лучших вариантов для спокойного отдыха. В этом положении снижается частота переворотов, улучшается качество сна, а главное — исчезает храпВ исследовании приняли участие 11 человек, снабженных датчиками, фиксирующими их положение во время сна. За 15 ночей наблюдений специалисты пришли к выводу: те, кто засыпал на правом боку, спали глубже и не издавали ночных звуков.Однако эта поза подходит не всем. Беременным женщинам и людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) ученые рекомендуют отдыхать на левом боку — это снижает нагрузку на желудок и внутренние органы, предотвращая дискомфорт.А вот худшей позой для сна эксперты назвали положение на животе. По словам врача-сомнолога Анастасии Шабалиной, оно перегружает позвоночник и шейный отдел, провоцирует головные боли, боли в плечах и даже способствует появлению морщин.Выбор правильного положения во время сна может стать простым, но эффективным шагом к крепкому здоровью и хорошему самочувствию по утрам.

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