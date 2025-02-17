Быстро или медленно: что говорит о нашем здоровье скорость прохождения пищи через кишечник

Многие люди внимательно следят, что они едят. Но мало кто задумывается, сколько времени требуется организму, чтобы съеденная пища покинула его, – хотя это важно для здоровья.Быстро или медленно? Скорость, с которой осуществляется процесс пищеварения, может иметь большое значение для здоровья. Время, требуемое для прохождения пищи через кишечник, является одним из показателей состояния кишечного тракта. Учитывая его, можно сказать, имеются ли у человека отдельные заболевания, и не подвергается ли он другим рискам, – об этом сообщил диетолог-нутрициолог Игорь Строков.Эксперт отметил, что время прохождения пищи по желудочно-кишечному тракту у разных людей разное – его продолжительность определяется такие факторами, как особенности повседневного рациона, генетика и кишечная флора. Но если рассматривать работу пищеварения как универсальный процесс, она осуществляется следующим образом.Пищеварение начинается во рту вместе с пережевываем пищи – ферменты, содержащиеся в слюне, запускают работу по ее расщеплению.Попадая в желудок, пищевая масса продолжает расщепляться, смешивается с пищеварительными соками и постепенно перемещается в тонкий кишечник.«Желудок выполняет функцию промежуточного хранилища: пища может сохраняться здесь до четырех часов».В тонком кишечнике к пище добавляются секреты поджелудочной железы и желчь. Именно здесь в основном происходит усвоение питательных веществ, которое может занять от семи до девяти часов.Затем оставшаяся масса проходит в толстый кишечник, где из нее удаляется вода, а непереваренные остатки готовятся к выведению. Иногда этот процесс может занять больше суток.«С учетом индивидуальных особенностей, у некоторых людей пища полностью переваривается за 12 часов, у некоторых это может занять до 73 часов. В среднем процесс занимает около 23–24 часов», - пояснил эксперт.Что замедляет или ускоряет прохождение пищи через кишечник. По словам диетолога, во многом это зависит от состояния кишечного микробиома – иначе говоря, от бактерий, обитающих в кишечнике. Эти микроорганизмы не только помогают пищеварению, но и вырабатывают продукты метаболизма, которые воздействуют на иммунную систему и регулируют перистальтику кишечника.Все, что способствует развитию и активности полезных кишечных бактерий, способствует здоровому пищеварению. Все, что угнетает их, создает проблемы с пищеварением и перистальтикой, подчеркнул эксперт.«Например, когда мы едим клетчатку, бактерии ферментируют ее в короткоцепочечные жирные кислоты, которые, в свою очередь, оказывают противовоспалительное действие. Дефицит клетчатки и в целом нездоровое питание или прием антибиотиков подавляет рост полезных бактерий и провоцирует размножение условно патогенных бактерий, что неблагоприятно влияет на организм».Слишком медленный кишечный транзит. Если пища проходит через кишечник чересчур долго, это часто говорит о том, что человек ведет сидячий образ жизни, не употребляет в нужном количестве клетчатку, воду или злоупотребляет белковыми продуктами. В его кишечном микробиоме из-за этого могут происходить неблагополучные процессы, связанные с размножением недружелюбных бактерий. Выделяемые ими вещества провоцируют опасное для иммунной системы воспаление и способствуют таким проблемам как боль в животе, тошнота, вздутие, повышенный метеоризм.Опасной причиной слишком медленного транзита могут быть патологии кишечника вплоть до опухолей.Слишком быстрый кишечный транзит. Ускоренное пищеварение – это тоже нездоровый симптом. Тревожность, воспалительное заболевание кишечника (ВЗК) или синдром раздраженного кишечника (СРК) – все это может быть причиной, сокращающей время прохождения пищевых масс через пищеварительный тракт. При этом организм лишается возможности полноценно усваивать питательные вещества, что ослабляет здоровье.Как понять: слишком быстро или слишком медленно? Существует простой тест, позволяющий оценить скорость кишечного транзита в домашних условиях. Нужно съесть порцию кукурузы и понаблюдать, за какое время она покинет организм. Если это произойдет в течение 12 часов – слишком быстро. Если понадобится больше 48 часов – слишком медленно.«Если пища через кишечник постоянно проходит слишком медленно или слишком быстро, нужно обратиться к врачу и обследоваться, чтобы исключить возможные заболевания».

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