Продлевает жизнь: почему испытывать чувство любви полезно для здоровья

Любовь укрепляет организм, защищает от стресса, улучшает психическое здоровье, помогает справляться с трудностями – на этом ее положительное влияние не заканчивается.Любовь считается одним из самых сильных и прекрасных чувств, которые может испытывать человек. При этом, помимо эмоционального удовлетворения, она оказывает позитивное влияние на физическое и психическое здоровье. Ученые давно изучают, как это чувство воздействует на человеческий организм, и результаты исследований впечатляют. Например, было установлено, что благодаря любви может увеличиваться продолжительность жизни – об этом сообщила психолог Анастасия Пешкова.По словам эксперта, сегодня уже доподлинно известно, что люди, находящиеся отношениях, возникших на основе взаимной любви, реже болеют и быстрее восстанавливаются после заболеваний. У них укрепляется иммунитет, что помогает организму эффективнее бороться с воспалениями и инфекциями.«Когда человек испытывает чувство любви, его организм начинает активно вырабатывать гормоны счастья — окситоцин, дофамин и эндорфины. Окситоцин, известный как «гормон привязанности», снижает уровень стресса, улучшает настроение и способствует чувству спокойствия. Дофамин отвечает за удовольствие и мотивацию, а эндорфины действуют как естественные обезболивающие. Эти гормоны не только дарят ощущение счастья, но и укрепляют иммунную систему».Также благодаря любви в организме снижается уровень кортизола — гормона стресса. Стресс входит в число главных врагов здоровья у современных людей: он повышает риски развития многих заболеваний, включая такие опасные как рак. Когда любовь позволяет создать счастливые отношения, это становится своеобразной профилактикой таких болезней.Помимо этого, любовь положительно влияет на сердце — и в прямом, и в переносном смысле.«Исследования показывают, что люди, довольные своими отношениями, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Это тоже связано с тем, что в их организме уменьшается выработка гормонов стресса и активно производятся гормоны счастья – в результате снижается артериальное давление, улучшается кровообращение, а сосуды становятся лучше защищены от развития атеросклероза».Специалист добавила, что любовь во многом способствует здоровому образу жизни, ведь партнеры часто поддерживают друг друга в стремлении правильно питаться, заниматься спортом, отказываться от вредных привычек. Это также положительно сказывается на состоянии сердца и сосудов.Вдобавок благодаря любви укрепляется психика. Когда человек чувствует, что не одинок, что его ценят и понимают, это повышает самооценку, помогает справляться с депрессией, тревожностью и другими психическими расстройствами. К тому же в отношениях, основанных на взаимной поддержке, люди чаще реализуют свои мечты и цели, что сугубо положительно сказывается на их общем удовлетворении жизнью.Психолог подчеркнула: про взаимную любовь можно уверенно сказать, что она продлевает жизнь.«Люди, находящиеся в счастливых отношениях, живут дольше. Это связано с совокупным воздействием факторов на их организм и здоровье, таких как снижение уровня стресса, укрепление иммунитета, психическая стабильность. Любовь дает человеку смысл жизни, мотивацию заботиться о себе и своих близких – вот почему ее полезно испытывать и важно беречь».

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