Нейрохирург Песня-Прасолов рассказал, можно ли стать выше, если висеть на турнике

С возрастом человек становится все ниже. Как замедлить или даже остановить этот процесс? Вот что говорят врачи.Как обмануть природу и повлиять на свой рост?«Можно стать выше с помощью хирургии. Травматологи-ортопеды делают операции на голени, чаще всего по медицинским показаниям, когда у пациента есть разница в длине ног после каких-то травм, — рассказывает Светозар Песня-Прасолов, заведующий нейрохирургическим отделением, врач-нейрохирург московской ГКБ №?15 им. О. М. Филатова.Есть убеждение, что можно себя вытянуть, если регулярно висеть на турнике. К сожалению, особые изменения в росте вы вряд ли заметите. А после 25 лет пытаться таким образом растянуться и вовсе бесполезно.«В молодости это, может быть, прибавит вам 0,5-1 см. Не более. Все-таки наш рост — это наша генетика», — говорит нейрохирург.А вот стать ниже с возрастом очень просто. Виной тому — заболевания позвоночника.«Наши межпозвонковые диски деградируют, теряют воду и пожилые люди с годами реально становятся ниже», — объясняет врач.Более того, согласно некоторым исследованиям, люди начинают уменьшаться уже с 30 лет, а замечают это в возрасте около сорока. В период 30 до 70 лет мужчины могут потерять 2,5 см, женщины способны уменьшиться на 5 см. А после 80 лет и мужчины, и женщины нередко снижаются еще на 2,5 см.Если рост начал резко уменьшатьсяСлишком быстрое уменьшение роста может быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Насторожиться надо, если за год человек становится ниже на 2,5-5 см. При резком сокращении роста у человека может быть повышенный риск переломов позвоночника и бедра, а также сердечных заболеваний. Кроме того, некоторые исследования показали возможную связь между потерей роста и повышенным риском ишемической болезни у мужчин и инсульта у женщин.«Если скорость потери роста ниже, но вы чувствуете сильную боль в спине, онемение или покалывание в ногах, вам сложно стоять или ходить, обязательно обратитесь к врачу, — говорит Закари Гордон, доктор медицины, хирург из University Hospitals Spine Institute. — Эти симптомы могут указывать на ряд проблем, требующих медицинского вмешательства, включая крупный скрытый перелом позвоночника».Как сохранить свой ростК сожалению, человек не в силах повлиять на некоторые возрастные изменения в своем теле. Однако мы можем отказаться от определенных привычек, которые крадут наш рост.Не сутультесь. Поддерживая правильную осанку, вы снижаете нагрузку на позвонки.Не сидите на диване, больше двигайтесь. Регулярные тренировки укрепляют мышцы и кости, предотвращая усадку скелета.Бросайте курить. Курение способствует развитию остеопороза.Не злоупотребляйте алкоголем и кофеином. Спиртное и кофе вымывают кальций из организма.Не голодайте. Питайтесь продуктами, богатыми витамином D и кальцием.

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