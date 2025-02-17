Ученые назвали простой завтрак, способный спасти от рака кишечника
Как передает Sun со ссылкой на ученых, даже одна порция йогурта в неделю уменьшает риск появления опасного заболевания. Эффективность продукта была еще выше при регулярном употреблении йогурта дважды в неделю в течение длительного времени.
Специалисты отметили, что положительное влияние продукта на кишечник связано с изменением микробиома и бифидобактериями, оказывающими противовоспалительный эффект.
Риск рака снижается "за счет поддержания сбалансированной кишечной микрофлоры, которая может помочь исключить вредные микробы", уточнили специалисты.
Сообщается, что в работе исследователей приняли участие порядка 150 тысяч человек.
Ранее врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева отметила, что в магазинный йогурт могут добавлять сахар, консерванты, красители, стабилизаторы, эмульгаторы. Такие добавки не делают продукт полезным. Тогда как в натуральном йогурте - только молоко и кисломолочные бактерии. Его можно использовать в здоровом питании, давать детям, но и хранится такой продукт от трех до пяти суток.
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