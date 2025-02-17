Виноваты гены? Может ли зависимость от алкоголя передаваться по наследству

Некоторые люди, которые пристрастились к выпивке, говорят о своем наследственном бремени — мол, не могу отказаться, это все генетика. Действительно ли это так? Рассказывают психиатры.Алкогольная зависимость — это опасное заболевание, которое необходимо долго лечить. Зачастую человек не признает проблему, убеждая себя, что с ним все в порядке. Но даже бокал вина по вечерам может быть тревожным звоночком, особенно если вы не можете закончить день иначе.Любые зависимости окружены множеством мифов. Один из них — мнение о том, что все решают гены. Если в семье были зависимые от спиртного или запрещенных веществ, значит, судьба его детей предопределена. На самом же деле это очень спорный вопрос, говорят специалисты Клиники доктора Исаева.Исследования показывают, что генетическая предрасположенность действительно играет роль, но не является единственным фактором. Ученые оценивают вклад наследственности в развитие алкогольной зависимости примерно в 50%. Да, это много, но ведь есть еще 50%! То есть человек может осознавать все риски и сознательно отказаться от спиртного даже по праздникам. Тогда никакая зависимость ему не страшна.Важную роль играют и другие факторы:личностные характеристики,психическое состояние,воспитание,влияние среды.Никакого «гена алкоголизма» или «гена наркомании» не существует. Есть только повышенная уязвимость, которую можно учитывать, но не воспринимать как приговор, заверяют специалисты.Кроме того, важно учитывать и тревожные звоночки. Обычно все начинается с пьянства — это скорее социальное явление, связанное с привычками и окружением. Но если вы часто думаете о выпивке, не можете себя контролировать, вам постоянно хочется выпить еще бокал или же пропадает похмелье, то это веский повод задуматься о развивающейся зависимости.При этом человек может и не пить крепкие напитки. Однако ликеры, вино, пиво и так далее не менее опасны и вредны. Они бьют первично по печени и сердцу, системе ЖКТ. Привыкание к пиву, сидру, коктейлям, другим слабым алкогольным напиткам происходит крайне быстро. Но такой алкоголизм гораздо хуже, чем водочный, поскольку с ним тяжелее бороться, говорит токсиколог Михаил Кутушов.Вылечить зависимость можно. Это требует долгой терапии, работы с психологом или психотерапевтом, а также возможной реабилитации. Порой людям нужны адаптация и групповая терапия — все это в комплексе позволяет начать новую жизнь, заключили специалисты.

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