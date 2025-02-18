Образование атеросклеротических бляшек является одной из ключевых причин сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт.Когда на стенках сосудов появляются бляшки, это говорит о развитии атеросклероза — хронического заболевания, при котором ухудшается обеспечение сердца кровью и возникает подверженность опасным патологиям сердечно-сосудистой системы. Эти бляшки состоят из холестерина, жиров, кальция и других веществ, которые накапливаются внутри сосудов, сужая их просвет и нарушая кровоток. Такие образования значительно повышают риски инфаркта или инсульта, об этом в разговоре с MedikForum.ru напомнил кардиолог Олег Варфоломеев.Почему в сосудах формируются атеросклеротические бляшки? Все начинается с повреждения внутренней стенки сосуда (эндотелия). Это повреждение может обуславливаться разными факторами, в их числе высокое артериальное давление, курение, повышенный уровень холестерина, имеющийся у человека диабет или воспалительные процессы. На поврежденном участке сосудистой стенки накапливаются липопротеины низкой плотности (ЛПНП), так называемый «плохой» холестерин. Со временем эти отложения окисляются и вызывают ответные иммунные реакции организма. В результате активизируется воспалительный процесс и формируется бляшка, покрытая фиброзной оболочкой.Как определить, что в сосудах формируются атеросклеротические бляшки? На ранних стадиях атеросклероз может протекать бессимптомно. Однако по мере прогрессирования заболевания и увеличения размера бляшек появляются признаки, интенсивность которых зависит от степени поражения сосудовВозникают боль или дискомфорт в груди (стенокардия), особенно при физической нагрузке или стрессе;Ощущаются одышка, усталость, нехватка воздуха;.Возникают или учащаются эпизоды головокружения;Появляется чувство шума в ушах;Ухудшается память и концентрация;Чувствуется боль в ногах при ходьбе, которая проходит в состоянии покоя;В конечностях возникает чувство онемения, они постоянно холодные;Нарушается функция почек: человек чаще или реже ходит в туалет;Повышается артериальное давление, причем такое повышение плохо поддается лечению;Возникает подверженность транзиторной ишемической атаке или микроинсульту.Кардиолог обратил внимание, что атеросклеротические бляшки могут возникать в разных областях тела: ими могут поражаться сосуды нижних конечностей, сосуды почек и мозга, сердечные артерии.Чем опасны атеросклеротические бляшки? Они могут стать причиной серьезных и опасных для жизни осложнений.Разрыв бляшки: Если фиброзная оболочка бляшки повреждается, ее содержимое вступает в контакт с кровью, что приводит к образованию тромба. Тромб может полностью перекрыть сосуд, вызвав инфаркт или инсульт.Ишемия органов. Она вызывается недостаточным кровоснабжением органов. Проявлением ишемии сердца может быть стенокардия, ишемия мозга — когнитивные нарушения.Аневризмы. В некоторых случаях атеросклероз ослабляет стенку сосуда, что может привести к образованию аневризмы (выпячивания). Разрыв аневризмы опасен для жизни.Хроническая почечная недостаточность. К ней ведет поражение бляшками почечных артерий. Данное нарушение может поспособствовать развитию такого состояния, когда человеку будет необходим диализ.Кардиолог подчеркнул, что атеросклеротические бляшки являются очень серьезной угрозой для здоровья, они увеличивают вероятность инвалидности и преждевременной смерти. Раннее выявление и профилактика атеросклероза позволяют значительно снизить риск осложнений. Заметив симптомы, указывающие на возможное поражение сосудов, следует обратиться к врачу. Здоровый образ жизни и своевременное лечение — лучший способ защитить свои сосуды от появления атеросклероза и его последствий.

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