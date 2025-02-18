DevPsycho: люди c травмами из детства имеют более серьезные проблемы со сном

Китайские исследователи обнаружили, что люди, которые в детстве пережили жестокое обращение, часто сталкиваются с нарушениями сна. Вероятнее всего, это связано с проблемами в регуляции эмоций.Жестокое обращение с детьми может принимать различные формы, включая физическое насилие, эмоциональное насилие, сексуальное насилие и пренебрежение базовыми потребностями ребенка, такими как еда, жилье, медицинская помощь и эмоциональная поддержка. Такое обращение может иметь серьезные последствия для развития ребенка.Авторы исследования, во главе с Сиханом Лю, решили исследовать, как различные формы жестокого обращения в детстве могут повлиять на проблемы со сном в будущем. Ученые ожидали, что проблемы со сном будут связаны со стратегиями регуляции эмоций, такими как когнитивная переоценка и подавление выражения эмоций.Когнитивная переоценка — это стратегия, при которой ситуация переосмысляется в более положительном или нейтральном свете, чтобы уменьшить ее эмоциональное воздействие и помочь справиться со стрессом. Напротив, подавление выражения эмоций — это стратегия, при которой человек скрывает свои внешние эмоциональные проявления, не изменяя своих внутренних переживаний. Хотя эта стратегия может уменьшить социальные конфликты, она может привести к долгосрочному психологическому стрессу.В анализе участвовали 1 929 человек в возрасте от 16 до 22 лет. 63% участников были женщинами, 55% проживали в сельской местности, а 85% происходили из полных семей. 18% участников пережили сексуальное насилие, 7% — физическое насилие, а 15% — эмоциональное насилие в детстве. Все виды жестокого обращения были связаны с повышенными проблемами со сном, причем наибольшая связь наблюдалась с эмоциональным насилием.Авторы исследования протестировали модель, согласно которой высокий уровень физического и эмоционального насилия приводил к меньшему использованию стратегий когнитивной переоценки, в то время как высокий уровень сексуального насилия способствовал повышенному использованию подавления выражения эмоций. В свою очередь, эти факторы способствовали увеличению проблем со сном. Результаты подтвердили возможность таких взаимосвязей.Однако по мнению ученых, статистические модели показывают только, что предложенные взаимосвязи возможны, но не исключают других объяснений наблюдаемых корреляций.

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