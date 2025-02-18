Почему бывает трудно разогнуться утром после пробуждения от сна

Многие люди, проснувшись утром, испытывают неприятные ощущения скованности в теле, конкретно в спине, шее или суставах. О чем это говорит?Жалобы на невозможность разогнуться и начать нормально двигаться после пробуждения утром – распространенная медицинская проблема. Почему так происходит? Причины могут быть как физиологическими, так и связанными с образом жизни или изменением здоровья, отметила в комментарии для MedikForum.ru врач-невролог Александра Алехина. Специалист констатировала, что одним из факторов, которые могут вызывать такую утреннюю скованность, являются физиологические процессы во время сна.«Во время сна тело находится в состоянии покоя, и его мышцы, связки и суставы расслабляются. В таком состоянии кровообращение замедляется, обменные процессы протекают менее интенсивно и это может способствовать накоплению молочной кислоты в мышцах, особенно если накануне присутствовали физические нагрузки. В результате утром в теле чувствуется напряжение и скованность».Поза, в которой человек спит ночью, тоже играет свою роль. Например, нахождение в неудобной позе или на слишком мягком матрасе может вести к перенапряжению мышц спины и шеи. В таком случае бывает трудно разогнуться утром после пробуждения от сна – подобная скованность становится естественной реакцией организма на длительное пребывание тела в неправильном положении.Но также невозможность разогнуться утром после пробуждения от сна бывает вызвана возрастными изменениями. С возрастом снижается эластичность мышц, связок и суставов, уменьшается выработка синовиальной жидкости, которая обеспечивает суставам смазку. Когда это происходит, ощущению скованности по утрам становится особенно сильным в области коленей, плеч или позвоночника.«Кроме того, с возрастом увеличивается риск развития таких суставных патологий. Если утренняя скованность становится регулярной, длится более 30 минут, но проходит, когда человек начинает больше двигаться, – это вероятный признак заболеваний опорно-двигательного аппарата».Какие проблемы могут вызывать регулярную утреннюю скованность тела после пробуждения:Остеоартрит — дегенеративное заболевание суставов, которое вызывает боль и скованность, особенно после длительного отдыха.Ревматоидный артрит — аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует суставы, вызывая воспаление и скованность.Анкилозирующий спондилит — воспалительное заболевание позвоночника, которое приводит к ограничению подвижности и боли в спине по утрам.Какие не суставные патологии могут провоцировать утреннюю скованность:Гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы): помимо чувство скованности утром, вызывает усталость и отечность тканей.Диабет: вызывает ощущение скованности из-за поражения нервов или мышц (на его фоне развиваются диабетическая нейропатия или миопатия).Болезнь Паркинсона: скованность после пробуждения является ее показательным признаком.Аутоиммунные заболевания: например, скованность и боль в мышцах и суставах вызывают системная красная волчанка или склеродермия.Инфекционные заболевания: болезнь Лайма (боррелиоз) или вирусные инфекции могут вызывать скованность и боль в мышцах.Также часто жалуются на невозможность разогнуться по утрам люди, ведущие малоподвижный образ жизни. Сидячая работа, отсутствие физической активности, длительное пребывание в одной позе — все это содействует ослаблению мышц и ухудшению кровообращения, ведущих к появлению утренней скованности.«Наши мышцы и суставы должны постоянно тренироваться — испытывать посильные физические нагрузки. Без тренировки они лишаются гибкости. Чем менее гибкими становятся мышцы и суставы, тем больше времени требуется организму утром, чтобы «разогреться» после сна».Другой причиной утренней скованности тела может быть недостаток питательных веществ (кальция, магния, витамина D) или недостаток воды — при обезвоживании организма ухудшается эластичность его тканей, что может усиливать ощущение спазмов. Вдобавок многие люди сталкиваются с такой проблемой, когда испытывают стресс и тревогу – в их случае возникает мышечное напряжение, особенно в области шеи, плеч и спины.«Если вы ложитесь спать в состоянии стресса, это может привести к тому, что мышцы останутся напряженными даже во время сна. В результате утром вы будете с трудом разгибаться или будете чествовать себя усталым, как будто много трудились».

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