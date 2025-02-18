Врач Арютина назвала два продукта, которые выводят радиацию из организма после рентгена и КТ

Заглянуть внутрь человека без операции, увидеть перелом, опухоль, воспаление легких, повреждение сосудов и многое другое — все это позволяют рентген и компьютерная томография. Однако взамен наш организм получает некую дозу радиации.Человек постоянно подвергается воздействию радиоактивного излучения. Фонят земля, вода, воздух, наши дома, продукты питания. Некоторая доза излучения попадает к нам из космоса. Атмосфера Земли блокирует часть космических лучей, поэтому люди, живущие ближе к уровню моря, подвергаются меньшему воздействию радиации. А 10-часовой перелет на самолете увеличивает воздействие космических лучей примерно на 0,03 мЗв.Однако радиация в больших дозах может вызвать серьезное повреждение тканей и привести к мутации ДНК, которые в будущем способны развиться в рак. При этом такие исследования, как рентген и компьютерная томография (КТ), также используют излучение, чтобы получить изображение внутренних органов, костей человека и всего, что скрыто под кожей.«В среднем доза облучения при КТ на современном оборудовании составляет 2–15 мЗв. По мнению экспертов ВОЗ, годовая доза облучения не должна превышать 150 мЗв. Получается, что на современных томографах частота КТ — 10–15 обследований в год», — говорит врач КТ Кирилл Алексеев.И хотя большинству людей столько исследований КТ за год не потребуется, пациентам с онкологическими и тяжелыми хроническими заболеваниями облучаться приходится часто, чтобы врачи смогли отследить динамику лечения.Однако существуют продукты, которые помогают вывести радиацию из организма.«После излучения пациенту стоит пить больше жидкости, поесть мармелад, содержащий пектин, выпить молоко, — советует Ольга Арютина, заведующая рентгеновским отделением, врач-рентгенолог Университетского клинического центра им. В. В. Виноградова (филиал) РУДН.Кстати, этот же совет дают людям, которые оказались в зоне радиации.«Надо есть как можно больше варенья, джемов, желе и мармелада. При производстве этих сладостей используется пектин. По мнению российских ученых, пектин быстро связывает радионуклиды и практически полностью выводит их из организма с калом и мочой. Приобрести пектин можно в любом супермаркете и самостоятельно сделать желе и мармелад», — рассказывают в ГУ МЧС России.Кроме того, пектин содержится в яблоках, цитрусовых, сливе, абрикосах, айве, вишне, баклажанах, свекле, редисе, тыкве, сладком перце и моркови.«Но лучше всего правильно распределять исследования по времени проведения, — подчеркивает Ольга Арютина. — Врач-рентгенолог в протоколе указывает уровень лучевой нагрузки, и в течение года лечащий врач суммирует показания и наблюдает за пациентом. Для постановки диагноза и спасения жизни вопрос о лучевой нагрузке и вредности вообще не стоит. А для профилактики нужно проконсультироваться с врачом».Сами рентгенологи, по словам врача, из-за особенности своей профессии уходят на пенсию рано — уже в 45 лет.«Но есть интересная статистика: рентгенологи — самые долго живущие из всех врачей. Наверное, много работаем с вредностью и вредность начинает работать уже на нас», — шутит Ольга Арютина.

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