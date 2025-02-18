Какая капуста полезнее всего для сердца, а какая — для желудка? Разбор от врачей

Капуста — это популярный и дешевый овощ, который необходимо включить в свой рацион. В этом продукте много витаминов, клетчатки и минералов. В чем польза краснокочанной и белокочанной капусты? Кому нельзя ее есть? Рассказывают врачи.Овощи и фрукты надо есть каждый день, чтобы рацион был разнообразным, а организм получил все необходимые питательные вещества. И если помидоры с огурцами зимой стоят неприлично дорого, то стоит присмотреться к другим вариантам. Один из них — это белокочанная капуста, которую можно найти практически в каждом продуктовом магазине.Всего известно более 50 видов этого овоща, но основных, наиболее популярных, не более восьми: белокочанная, краснокочанная, цветная, брокколи, брюссельская, пекинская, кольраби и савойская.Чем полезна капустаКапуста — это не просто вкусный овощ, а самый настоящий витаминный коктейль, созданный природой. Она богата витамином С — мощным антиоксидантом, который укрепляет иммунную систему и защищает организм от свободных радикалов.«Кроме того, в капусте содержатся витамины группы B, необходимые для нормальной работы нервной системы, а также витамин К, играющий важную роль в свертываемости крови», — говорит Михаил Кутушов.Нельзя забывать и о минералах, таких как калий, кальций, магний и железо, которые необходимы для поддержания здоровья костей, мышц и сердечно-сосудистой системы.Особое внимание стоит обратить на содержание клетчатки в капусте. Клетчатка — это неперевариваемые волокна, которые способствуют нормализации пищеварения, улучшают перистальтику кишечника и предотвращают запоры. Кроме того, клетчатка создает ощущение сытости, что помогает контролировать аппетит и поддерживать здоровый вес.Какая капуста полезнее для здоровьяПомимо белокочанной в магазинах также можно встретить краснокочанную капусту. Эти овощи схожи по вкусовым качествам, их можно добавлять в супы, гарниры или салаты.Но какой из них полезнее? Краснокочанная капуста содержит больше антиоксидантов, в частности антоцианов, которые придают ей насыщенный фиолетовый цвет и оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. То есть этот овощ — отличный помощник сердцу.Кроме того, краснокочанная капуста содержит больше витамина С и калия, чем белокочанная, а это уже история про красивую кожу и крепкий иммунитет, говорит Михаил Кутушов.В белокочанной капусте больше клетчатки, заверяет Наталья Балан. Если вы хотите сбросить лишний вес, избавиться от отеков, а также помочь ЖКТ, то ее обязательно стоит добавить в рацион.«Овощ сам по себе помогает снижать уровень холестерина и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Рекомендуется включать капусту в рацион людям с избыточным весом и тем, кто страдает от заболеваний ЖКТ», — говорит эксперт.Оптимальная порция капусты для пожилых составляет 100-200 г в день, а для взрослых — не более 200-300 г.Важно помнить, что чрезмерное употребление капусты может привести к вздутию живота и другим неприятным симптомам со стороны желудочно-кишечного тракта. Поэтому не увлекайтесь, несмотря на всю пользу овоща!Что касается способов приготовления, то лучше всего употреблять капусту в свежем виде, так как при термической обработке часть полезных веществ теряется. Однако тушеная, вареная и квашеная капуста также сохраняют свои полезные свойства.Кому нельзя есть капустуЭтот полезный овощ подходит не всем, говорит Михаил Кутушов.В первую очередь, людям с заболеваниями щитовидной железы следует употреблять капусту с осторожностью, так как она содержит вещества, которые могут влиять на ее функцию.«Кроме того, капусту не рекомендуется употреблять людям с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит и язвенная болезнь, так как она может раздражать слизистую оболочку желудка», — поясняет токсиколог.По словам Натальи Балан, овощ трудно усваивается у людей с воспалением поджелудочной железы, что может привести к болям и дискомфорту. И даже если вы здоровы, то избыточное употребление капусты может привести к газообразованию и дискомфорту в животе. Например, у пожилых людей часто наблюдаются проблемы с пищеварением, и продукт может усугубить эти симптомы, вызывая дискомфорт и метеоризм.

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