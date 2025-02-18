Почему мы плохо чувствуем себя в конце зимы: возможные проблемы с организмом в это время года

К концу зимнего сезона многие люди начинают замечать, что их самочувствие ухудшаетсяПовышенная усталость, апатия, выгорание, ослабление иммунитета, частые инфекции, обострение хронических заболеваний – эти жалобы становятся типичными в конце зимы. Одной из ключевых причин ухудшения самочувствия в конце зимы является дефицит солнечного света. Короткие световые дни и частое отсутствие солнца приводят к снижению выработки витамина D, играющего очень значимую роль в поддержании иммунитета, регуляции настроения и обменных процессов. Его недостаток, накопившийся за зиму, может к ее концу вызывать особенно сильное чувство усталости, потерю энергии, а также повышать риск развития депрессии и остеопороза, об этом предупредила терапевт Ирина Андреева. Недостаток солнечного света влияет на выработку мелатонина и серотонина — гормонов, которые регулируют сон и настроение. Их нехватка в конце зимы может вести к бессоннице, раздражительности и апатии, предупредила врач.Также в это время года организм часто испытывает недостаток витаминов и минеральных веществ. Запасы, накопленные летом и осенью, истощаются, а свежих фруктов и овощей в рационе очень мало – это способствует дефициту витаминов C, A, E и группы B, которые необходимы для поддержания иммунитета, здоровья кожи, волос и нервной системы.Как понять, что имеется недостаток веществ: возникают такие проблемы как сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос, повышенная утомляемость, частые простудные заболевания.Помимо того, люди часто плохо чувствуют себя в конце зимы из-за снижения физической активности. Мы меньше двигаемся на свежем воздухе из-за холода и непогоды.«Снижение физической активности негативно сказывается на общем тонусе организма, ухудшает кровообращение и замедляет обмен веществ. Это может привести к набору лишнего веса, ухудшению работы сердечно-сосудистой системы, ослаблению иммунной системы. Кроме того, малоподвижный образ жизни способствует развитию депрессии и тревожности, ведь именно физическая активность стимулирует выработку эндорфинов, гормонов счастья».Терапевт обратила внимание, что людям с хроническими заболеваниями нужно быть особенно осторожными и внимательными к своему состоянию в это время года. Холодная погода, перепады температуры , магнитные колебания, высокая влажность нередко обостряют такие патологии. У людей с заболеваниями суставов (артрит, артроз) могут усиливаться боли, для сердечников повышаются риски гипертонических кризов и приступов стенокардии.Вдобавок под влиянием сухого воздуха в помещениях и частых переохлаждений могут обостряться заболевания дыхательной системы, например, бронхит или астма.Еще одна опасность — риск заболеть простудой или гриппом в конце зимы становится особенно высоким. Организм ослаблен недостатком витаминов, солнечного света и физической активности, что делает его более уязвимым перед вирусами и бактериями. Кроме того, в это время года часто наблюдаются перепады температуры, что создает дополнительную нагрузку на иммунную систему.Многие люди в это время года сталкиваются с эмоциональным истощением и депрессивными состояниями. Длительное отсутствие солнечного света, холод и ограниченное пребывание на свежем воздухе плохо влияют на головной мозг и помогают возникнуть сезонному аффективному расстройству, при котором человек становится подавленным, апатичным, теряет интерес к работе.Чтобы избежать слишком сильного ухудшения самочувствия в конце зимы, важно уделять внимание своему здоровью и образу жизни. Как никогда в это время года организму нужна регулярная физическая активность (в идеале, на свежем воздухе). Нужно больше двигаться, выполнять упражнения, заниматься спортом, выходить на прогулки.«Организму нужно получить как можно больше солнечного света. Старайтесь находить возможность проводить время на свежем воздухе в светлое время суток, но если это невозможно, используйте светотерапию. Поддержите свой иммунитет. Избегайте переохлаждений, чаще мойте руки, придерживайтесь правильного питания. Найдите время для отдыха, общения с близкими и занятий, которые приносят вам радость», - посоветовала терапевт.

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