Названа полезная альтернатива сливочному маслу

Топленое масло гхи помогает организму бороться с воспалениями и избыточным весом, рассказала врач-нутрициолог Наталья Фарисеева.Нутрициолог назвала масло гхи более здоровой альтернативой сливочному маслу и объяснила, что в нем содержится омега-3 жирные кислоты, витамины А и Е. Кроме того, топленое масло обладает противовоспалительным эффектом и помогает в похудении.Врач также обратила внимание на то, что масло гхи подходит людям с непереносимостью лактозы. Фарисеева добавила, что в сутки можно съедать не более шести чайных ложек продукта.Ранее диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская объяснила, почему для жарки лучше использовать масло гхи, а не обычное сливочное масло. По ее словам, топленое масло при жарке практически не окисляется.

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