Ощущение онемения в разных частях тела: что оно может означать?

Онемение, возникающее в разных частях тела, объясняется целым рядом причин, включая повреждение нервов, плохое кровообращение и некоторые сопутствующие заболевания.Ощущение онемения – очень распространенное проявление нарушенного кровообращения. Чае всего оно носит временный характер и не говорит о чем-то опасном. Но если эпизодическое онемение может не вызывать беспокойства, то постоянное или повторяющееся онемение уже может сигнализировать о более серьезной проблеме. О том, что может означать такое ощущение, возникающее в разных частях тела, поговорил с врачом-неврологом Александрой Алехиной.Онемение рук. Одной из его наиболее распространенных причин является синдром запястного канала, который возникает, когда сдавливается срединный нерв запястья. Он часто возникает у людей, занимающихся работой, которая требует монотонных движений рук. При развитии данного синдрома наряду с онемением в кисти и пальцах возникают покалывание и слабость.«Еще одна возможная причина – вы пьете мало воды. Обезвоживание может вызывать нарушение электролитного баланса, которое влияет на функцию нервов, способствуя онемению или покалыванию в разных частях тела».Почему еще может возникать онемение рук:Периферическая невропатия: в ее случае ощущение онемения вызывается повреждением периферических нервов (например, вследствие диабета);Шейная радикулопатия: при защемление нерва в шее его последствием нередко становятся онемение или покалывание в руках;Нарушение кровообращения: у людей с болезнью Рейно сосуды очень чувствительны к холоду и стрессу, их реакции могут вызывать онемение рук.Онемение пальцев. Вероятной причиной может быть синдром запястного канала (склонны неметь большой, указательный и средний пальцы) или синдром кубитального канала, при котором повреждается локтевой нерв, вызывая онемение среднего пальца и мизинца. Также пальцы могут неметь из-за сосудистых проблем: например, из-за нарушений, вызванных имеющимся атеросклерозом.Онемение ног.Такое ощущение часто вызывается патологиями, при которых возникает защемление или повреждение нервов.Ишиас: возникает при сдавливании седалищного нерва, который проходит от поясницы к ноге (для него, помимо онемения в ноге, характерны покалывание или слабость);Периферическая невропатия: свойственное ей повреждение нервов может возникнуть из-за диабета или других заболеваний;Стеноз позвоночного канала: при его развитии сужается пространство между позвонками, что чревато сдавливанием нервов, появлением онемения или слабости в ногах.Рассеянный склероз: вызываемое им повреждение нервов ведет к ощущению онемения в различных частях тела, включая ноги.Подошвенный фасциит: сопровождается воспалением в ткани стоп, ведущим к болям и онемению.Нарушение кровообращения: оно может объясняться таким опасным состоянием, как заболевание периферических артерий, влияющее на снижение притока крови к ногам (что тоже вызывает онемение ног).Онемение головы. Ощущение онемения в области головы может возникнуть из-за ряда неврологических и кровеносных проблем. Зачастую оно объясняется сдавлением нервов в области шеи или головы, например, из-за неправильной осанки или полученной травмы.Другие возможные причины – мигрени, рассеянный склероз, инсульт.«В некоторых случаях онемение головы может быть признаком инсульта, особенно если оно сопровождается другими симптомами, такими как слабость или затрудненная речь».

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