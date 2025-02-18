Напитки для долголетия: что пьют самые здоровые люди мира

Американский исследователь Дэн Бюттнер продолжает изучать факторы, влияющие на продолжительность жизни. В ходе недавнего исследования, о котором сообщает издание Daily Mirror, он проанализировал предпочтения жителей так называемых «голубых зон» — регионов, где люди чаще всего доживают до 90–100 лет и сохраняют активность.Ученый обратил внимание на выбор напитков среди долгожителей в Японии, Греции, Италии и Коста-Рике. Оказалось, что наибольшей популярностью в этих регионах пользуются вода, чай и вино. Бюттнер отмечает, что чистая вода необходима для поддержания всех процессов в организме. Чай, особенно травяной и зеленый, богат антиоксидантами, которые снижают риск возникновения ряда заболеваний.Вино также оказалось в списке напитков, предпочитаемых долгожителями, но его польза во многом связана не с химическим составом, а с культурой потребления. Исследователь подчеркивает, что умеренность играет ключевую роль: в регионах долгожителей вино пьют небольшими порциями, в кругу семьи или друзей, что способствует не только физическому, но и психологическому благополучию.

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