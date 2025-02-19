Правильные продукты: что следует есть на завтрак, чтобы избежать лишнего веса

В утренний рацион следует включать цельнозерновые продукты, белок, фрукты, овощи и полезные жиры – завтрак из таких продуктов помогает сохранять активность на протяжении дня и укрепляет организм.Завтрак заряжает нас энергией, и если он здоровый и сбалансированный, то улучшает пищеварение и помогает избежать лишнего веса.«Завтрак должен быть сбалансированным и разнообразным, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. Если начинать свой день с правильных продуктов, то со временем такая привычка улучшит самочувствие и общее состояние здоровья», - отметил в беседе с MedikForum.ru диетолог-нутрициолог Игорь Строков.Эксперт подчеркнул, что на завтрак важно выбирать правильные продукты: такие, которые эффективно насыщают, но при этом не перегружают калориями. В частности, подойдут цельнозерновые продукты: овсянка, гречка, перловка или цельнозерновой хлеб являются хорошим источником сложных углеводов. Данный тип углеводов медленно переваривается и обеспечивает длительное чувство сытости, стабильный уровень энергии. Кроме того, цельнозерновые продукты богаты клетчаткой, которая улучшает пищеварение и помогает контролировать вес.Также правильным выбором для завтрака являются белковые продукты. Белок очень действенно помогает сохранять чувство сытости и поддерживать мышечную массу. Источники белка могут быть как животного, так и растительного происхождения:Яйца: содержат высококачественный белок и полезные жиры. .Греческий йогурт: богат белком и пробиотиками, которые улучшают микрофлору кишечника.Творог: сытный продукт с высоким содержанием белка.Растительные источники: тофу, нут или чечевица – хорошая основа для сытного завтрака.Чтобы укрепить организм и избежать лишнего веса, на завтрак следует есть также овощи и фрукты – это источник витаминов, минералов и антиоксидантов, которые укрепляют иммунитет и поддерживают общее здоровье. Они также содержат клетчатку, помогающую контролировать аппетит.Еще одна категория важных для завтрака продуктов – полезные жиры. Человеческому организму необходимо получать жир в определенном количестве: он используется в процессах гормонального производства, необходим для поддержания здоровья сердца, мозга и кожи. Вдобавок помогают дольше чувствовать себя сытым. Правильным дополнением к завтраку являются такие источники жиров, как орехи и семена, оливковое масло и другие растительные масла, рыба, авокадо, яйца, кисломолочные продукты.Чего следует избегать. Для профилактики лишнего веса, стоит исключить из завтрака продукты с высоким содержанием сахара и простых углеводов:Сладкие хлопья и мюсли: часто содержат добавленный сахар.Выпечка: разнообразные булочки, кексы и пончики являются «пустыми калориями», которые первыми идут на производство жировой ткани.Сладкие йогурты и творожные массы: йогурт и творог лучше есть в натуральном виде без вкусовых и подслащающих его добавок.Какие ошибки в приеме завтрака могут вести к набору лишнего веса. Одна из таких ошибок – пропуск завтрака: его игнорирование побуждает организм на протяжении оставшегося дня испытывать более сильный голод и требовать больше калорийной пищи.Кроме того, организм не должен испытывать недостаток белка и клетчатки, ведь именно они помогают дольше сохранять чувство сытости.«Если завтрак состоит только из углеводов (например, выпечки и подслащенного кофе), вы быстро проголодаетесь и начнете искать новы порции еды. Такой прием пищи вызывает нежелательные колебания сахара и инсулина в крови».Диетолог предостерег: завтрак, состоящий из продуктов с высоким содержанием сахара, жиров и простых углеводов (например, сладкие хлопья, выпечка, белый хлеб), провоцирует особенно резкие скачки уровня сахара в крови и последующее чувство голода, толкающее к перееданию.Другая ошибка – употребление сладких напитков. Соки, сладкие кофе или чай содержат много сахара и калорий, которые в жидком виде усваиваются максимально быстро (что способствует набору веса). Лучше выбирать воду и несладкие варианты чая или кофе, констатировал диетолог.

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