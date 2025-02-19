Парить овощи не обязательно, а алкоголь не испаряется полностью
Специалисты Eating Well по питанию разобрали популярные заблуждения о кулинарии, и вот что удалось выяснить:
Миф 1: Овощи нужно готовить только на пару
На самом деле, запекание, обжарка, гриль и даже микроволновка не менее полезны. Более того, добавление масел (например, оливкового или авокадо) улучшает усвоение питательных веществ.
Миф 2: Белое мясо полезнее темного
Темное мясо, например, куриные бедра, богато железом, цинком и рибофлавином, которые важны для энергии и иммунитета. Белое мясо, в свою очередь, содержит больше витаминов группы B. Оба варианта полезны в сбалансированном рационе.
Миф 3: Алкоголь полностью испаряется при готовке
Это зависит от температуры, времени приготовления и состава блюда. Исследования показывают, что в пище может оставаться от 4% до 95% алкоголя, даже после термообработки.
Миф 4: Готовка уничтожает все витамины
Некоторые витамины (например, C) действительно разрушаются при нагревании, но другие, такие как бета-каротин в моркови, наоборот, становятся более доступными для организма.
Миф 5: Обезжиренные заправки — лучший выбор для салатов
На самом деле, жир необходим для усвоения витаминов A, D, E и K. Заправки на основе растительных масел не только вкуснее, но и полезнее.
Миф 6: Курицу нужно промывать перед приготовлениемОполаскивая курицу, вы рискуете разбрызгать бактерии по всей кухне. Безопаснее просто готовить ее до нужной температуры.
Миф 7: Каноловое масло вредно
Каноловое масло содержит полезные жиры и омега-3, а его высокая точка дымления делает его отличным вариантом для жарки.
Наука разрушает кулинарные стереотипы, и теперь вы вооружены знаниями для более осознанного приготовления еды. Так что экспериментируйте с методами готовки, но не забывайте проверять факты!
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий