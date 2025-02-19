Парить овощи не обязательно, а алкоголь не испаряется полностью

В мире питания существует множество мифов, и соцсети только усугубляют ситуацию. Кто-то советует есть стоя на одной ноге для лучшего усвоения пищи, а кто-то убежден, что единственный здоровый способ готовки — это пароварка. Но что говорит наука?Специалисты Eating Well по питанию разобрали популярные заблуждения о кулинарии, и вот что удалось выяснить:Миф 1: Овощи нужно готовить только на паруНа самом деле, запекание, обжарка, гриль и даже микроволновка не менее полезны. Более того, добавление масел (например, оливкового или авокадо) улучшает усвоение питательных веществ.Миф 2: Белое мясо полезнее темногоТемное мясо, например, куриные бедра, богато железом, цинком и рибофлавином, которые важны для энергии и иммунитета. Белое мясо, в свою очередь, содержит больше витаминов группы B. Оба варианта полезны в сбалансированном рационе.Миф 3: Алкоголь полностью испаряется при готовкеЭто зависит от температуры, времени приготовления и состава блюда. Исследования показывают, что в пище может оставаться от 4% до 95% алкоголя, даже после термообработки.Миф 4: Готовка уничтожает все витаминыНекоторые витамины (например, C) действительно разрушаются при нагревании, но другие, такие как бета-каротин в моркови, наоборот, становятся более доступными для организма.Миф 5: Обезжиренные заправки — лучший выбор для салатовНа самом деле, жир необходим для усвоения витаминов A, D, E и K. Заправки на основе растительных масел не только вкуснее, но и полезнее.Миф 6: Курицу нужно промывать перед приготовлениемОполаскивая курицу, вы рискуете разбрызгать бактерии по всей кухне. Безопаснее просто готовить ее до нужной температуры.Миф 7: Каноловое масло вредноКаноловое масло содержит полезные жиры и омега-3, а его высокая точка дымления делает его отличным вариантом для жарки.Наука разрушает кулинарные стереотипы, и теперь вы вооружены знаниями для более осознанного приготовления еды. Так что экспериментируйте с методами готовки, но не забывайте проверять факты!

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