Почему возникают проблемы с кожей губ: причины трещин, высыпаний и воспаления

Негативные изменения с кожей губ могут указывать как на нехватку воды, так и на ослабление иммунитета. Эти и другие проблемы вызывают шелушение, появление трещин и язв.Кожа губ отличается повышенной нежностью, в отличие от других участков кожи, она не содержит сальных желез, которые обеспечивают естественное увлажнение и защиту. Зимой из-за воздействия разных негативных внешних и внутренних факторов губы становятся особенно уязвимыми, подвергаются повышенному риску сухости, трещин, высыпаний, болячек.«Одна из самых распространенных причин трещин и шелушения губ — недостаток влаги в организме. Эта проблема вызывается недостаточным потреблением воды и ее интенсивной потерей в силу каких-то причин, обезвоживанием организма. Зимой она усугубляется из-за работы отопления, которое сильно сушит воздух в помещениях. Все это негативно влияет на кожу губ», - отметил в комментарии для MedikForum.ru дерматолог Григорий Гольдин.Эксперт обратил внимание, что губы чувствительны к внешним погодным воздействиям: из-за воздействия холода и ветра зимой кожа губ легко обветривается, что способствует появлению трещин и сильного шелушения.Помимо того, проблемы с кожей губ часто возникают как проявление аллергических реакция организма. Аллергены, вызывающие ее покраснение, зуд и высыпания, могут содержаться, например, в средствах косметики и поддержания чистоты (включая зубную пасту) или в продуктах питания.Другой причиной нездорового состояний кожи губ могут быть заболевания.Герпес: его вирус вызывает появление болезненных пузырьков, которые позже превращаются в корочки;Грибковые инфекции: могут возникать при снижении иммунитета или после длительного приема антибиотиков;Бактериальные инфекции: появление трещины в уголках губ (заеды) часто вызывают именно бактерии.Также состояние губ может ухудшаться из-за недостатка витаминов и минералов, онкретно из-за нехватки следующих веществ:витамины группы В: их дефицит ведет к сухости, трещинам и заедам;железо: при развитии железодефицитной анемии часто наблюдаются бледность и сухость губ;цинк: его недостаток вызывает шелушение и воспаление.Усугубляют проблемы с губами вредные привычки – курение, прикусывание губ, использование неподходящей косметики. Вдобавок на состоянии кожи губ могут негативно сказываться гормональные изменения, постоянный стресс. Так гормональные колебания (например, во время менопаузы) делают губы более сухими и подверженными появлению морщин, другие гормональные изменения повышают вероятность шелушения или высыпаний. Что касается стресса, то когда он становится постоянным или частым, это ослабляет иммунную систему и делает организм более уязвимым к инфекциям и воспалениям. Это может отразиться и на состоянии губ, вызывать герпес, другие проблемы.«Если проблемы с губами не проходят долгое время, сопровождаются сильной болью, воспалением или другими симптомами, стоит обратиться к дерматологу. Это может оказаться признаком более серьезного заболевания, требующего лечения».

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